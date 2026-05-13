  4. Или он, или обидчик Шахтера. Цыганков и Ванат рискуют лишиться тренера
Германия
13 мая 2026, 16:55 | Обновлено 13 мая 2026, 17:52
Или он, или обидчик Шахтера. Цыганков и Ванат рискуют лишиться тренера

Мичел может возглавить Байер

Getty Images/Global Images Ukraine. Мичел

Мичел, главный тренер испанской «Жироны», в которой играют украинские футболисты Виктор Цыганков, Владислав Крапивцов и Владислав Ванат, может покинуть клуб летом.

Источник сообщает, что испанский специалист оказался среди двух вероятных кандидатов на пост главного тренера леверкузенского «Байера». Руководство немецкого клуба до сих пор не может найти замену Эрику тен Хагу. Временный вариант в лице Каспера Хюльманда также не впечатлил боссов «Байера».

Конкуренцию Мичелу составляет Оливер Гласнер из «Кристал Пэлас», который выбил донецкий «Шахтер» из Лиги конференций на стадии полуфинала. Австриец не собирается продлевать контракт с клубом даже в случае победы в еврокубке.

Стоит отметить, что в «Жироне» у Мичела дела идут плохо: за три тура до конца чемпионата команда опустилась в зону вылета на 18-е место с 39 очками.

Байер Жирона Виктор Цыганков Владислав Ванат чемпионат Испании по футболу Ла Лига Бундеслига чемпионат Германии по футболу назначение тренера Мичел (Мигель Анхель Санчес) Владислав Крапивцов
Андрей Плыгун Источник: Bild
