Тренер Жироны: «Самый важный матч в истории. Важнее ЛЧ и всего остального»

13 мая 2026, 16:29 | Обновлено 13 мая 2026, 16:43
Мичел настроен на победу на своем поле

Getty Images/Global Images Ukraine. Мичел

Наставник Жироны Мичел заявил о том, что матч в пятницу против Реала Сосьедад станет одним из самых важных в истории клуба. Команда за три встречи до конца находится в зоне вылета.

«Все видят таблицу, всем все ясно. Матч против Реала Сосьедад – один из самых важных в истории Жиронны вообще. Этот матч важнее, чем матчи в основном этапе Лиги чемпионов. Сейчас это просто самый важный матч Жироны».

«Мы чувствуем нашу ответственность. Если выиграем оба домашних матча, то выполним задачу. Тяжелый сезон, и мы оказались в зоне вылета. Но мы контролируем нашу судьбу», – сказал Мичел.

Команда Владислава Крапивцова, Виктора Цыганкова и Владислава Ваната набрала 39 очков и оказались в зоне вылета по дополнительным показателям.

Сразу пять команд набрали по 39 очков.

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Барселона 35 30 1 4 91 - 31 13.05.26 22:30 Алавес - Барселона10.05.26 Барселона 2:0 Реал Мадрид02.05.26 Осасуна 1:2 Барселона25.04.26 Хетафе 0:2 Барселона22.04.26 Барселона 1:0 Сельта11.04.26 Барселона 4:1 Эспаньол 91
2 Реал Мадрид 35 24 5 6 70 - 33 14.05.26 22:30 Реал Мадрид - Реал Овьедо10.05.26 Барселона 2:0 Реал Мадрид03.05.26 Эспаньол 0:2 Реал Мадрид24.04.26 Бетис 1:1 Реал Мадрид21.04.26 Реал Мадрид 2:1 Алавес10.04.26 Реал Мадрид 1:1 Жирона 77
3 Вильярреал 35 21 6 8 65 - 40 13.05.26 20:00 Вильярреал - Севилья10.05.26 Мальорка 1:1 Вильярреал02.05.26 Вильярреал 5:1 Леванте26.04.26 Вильярреал 2:1 Сельта23.04.26 Реал Овьедо 1:1 Вильярреал12.04.26 Атлетик Бильбао 1:2 Вильярреал 69
4 Атлетико Мадрид 36 20 6 10 60 - 39 17.05.26 20:00 Атлетико Мадрид - Жирона12.05.26 Осасуна 1:2 Атлетико Мадрид09.05.26 Атлетико Мадрид 0:1 Сельта02.05.26 Валенсия 0:2 Атлетико Мадрид25.04.26 Атлетико Мадрид 3:2 Атлетик Бильбао22.04.26 Эльче 3:2 Атлетико Мадрид 66
5 Бетис 36 14 15 7 56 - 44 17.05.26 20:00 Барселона - Бетис12.05.26 Бетис 2:1 Эльче09.05.26 Реал Сосьедад 2:2 Бетис03.05.26 Бетис 3:0 Реал Овьедо24.04.26 Бетис 1:1 Реал Мадрид21.04.26 Жирона 2:3 Бетис 57
6 Сельта 36 13 11 12 51 - 47 17.05.26 20:00 Атлетик Бильбао - Сельта12.05.26 Сельта 2:3 Леванте09.05.26 Атлетико Мадрид 0:1 Сельта03.05.26 Сельта 3:1 Эльче26.04.26 Вильярреал 2:1 Сельта22.04.26 Барселона 1:0 Сельта 50
7 Хетафе 35 13 6 16 28 - 36 13.05.26 22:30 Хетафе - Мальорка10.05.26 Реал Овьедо 0:0 Хетафе03.05.26 Хетафе 0:2 Райо Вальекано25.04.26 Хетафе 0:2 Барселона22.04.26 Реал Сосьедад 0:1 Хетафе13.04.26 Леванте 1:0 Хетафе 45
8 Реал Сосьедад 35 11 11 13 54 - 55 14.05.26 21:00 Жирона - Реал Сосьедад09.05.26 Реал Сосьедад 2:2 Бетис04.05.26 Севилья 1:0 Реал Сосьедад26.04.26 Райо Вальекано 3:3 Реал Сосьедад22.04.26 Реал Сосьедад 0:1 Хетафе11.04.26 Реал Сосьедад 3:3 Алавес 44
9 Атлетик Бильбао 35 13 5 17 40 - 51 13.05.26 20:00 Эспаньол - Атлетик Бильбао10.05.26 Атлетик Бильбао 0:1 Валенсия02.05.26 Алавес 2:4 Атлетик Бильбао25.04.26 Атлетико Мадрид 3:2 Атлетик Бильбао21.04.26 Атлетик Бильбао 1:0 Осасуна12.04.26 Атлетик Бильбао 1:2 Вильярреал 44
10 Райо Вальекано 35 10 13 12 36 - 42 14.05.26 20:00 Валенсия - Райо Вальекано11.05.26 Райо Вальекано 1:1 Жирона03.05.26 Хетафе 0:2 Райо Вальекано26.04.26 Райо Вальекано 3:3 Реал Сосьедад23.04.26 Райо Вальекано 1:0 Эспаньол12.04.26 Мальорка 3:0 Райо Вальекано 43
11 Осасуна 36 11 9 16 43 - 47 17.05.26 20:00 Осасуна - Эспаньол12.05.26 Осасуна 1:2 Атлетико Мадрид08.05.26 Леванте 3:2 Осасуна02.05.26 Осасуна 1:2 Барселона26.04.26 Осасуна 2:1 Севилья21.04.26 Атлетик Бильбао 1:0 Осасуна 42
12 Валенсия 35 11 9 15 38 - 50 14.05.26 20:00 Валенсия - Райо Вальекано10.05.26 Атлетик Бильбао 0:1 Валенсия02.05.26 Валенсия 0:2 Атлетико Мадрид25.04.26 Валенсия 2:1 Жирона21.04.26 Мальорка 1:1 Валенсия11.04.26 Эльче 1:0 Валенсия 42
13 Севилья 35 11 7 17 43 - 56 13.05.26 20:00 Вильярреал - Севилья09.05.26 Севилья 2:1 Эспаньол04.05.26 Севилья 1:0 Реал Сосьедад26.04.26 Осасуна 2:1 Севилья23.04.26 Леванте 2:0 Севилья11.04.26 Севилья 2:1 Атлетико Мадрид 40
14 Эльче 36 9 12 15 47 - 56 17.05.26 20:00 Эльче - Хетафе12.05.26 Бетис 2:1 Эльче09.05.26 Эльче 1:1 Алавес03.05.26 Сельта 3:1 Эльче26.04.26 Реал Овьедо 1:2 Эльче22.04.26 Эльче 3:2 Атлетико Мадрид 39
15 Мальорка 35 10 9 16 43 - 52 13.05.26 22:30 Хетафе - Мальорка10.05.26 Мальорка 1:1 Вильярреал01.05.26 Жирона 0:1 Мальорка25.04.26 Алавес 2:1 Мальорка21.04.26 Мальорка 1:1 Валенсия12.04.26 Мальорка 3:0 Райо Вальекано 39
16 Леванте 36 10 9 17 44 - 59 17.05.26 20:00 Леванте - Мальорка12.05.26 Сельта 2:3 Леванте08.05.26 Леванте 3:2 Осасуна02.05.26 Вильярреал 5:1 Леванте27.04.26 Эспаньол 0:0 Леванте23.04.26 Леванте 2:0 Севилья 39
17 Эспаньол 35 10 9 16 38 - 53 13.05.26 20:00 Эспаньол - Атлетик Бильбао09.05.26 Севилья 2:1 Эспаньол03.05.26 Эспаньол 0:2 Реал Мадрид27.04.26 Эспаньол 0:0 Леванте23.04.26 Райо Вальекано 1:0 Эспаньол11.04.26 Барселона 4:1 Эспаньол 39
18 Жирона 35 9 12 14 37 - 52 14.05.26 21:00 Жирона - Реал Сосьедад11.05.26 Райо Вальекано 1:1 Жирона01.05.26 Жирона 0:1 Мальорка25.04.26 Валенсия 2:1 Жирона21.04.26 Жирона 2:3 Бетис10.04.26 Реал Мадрид 1:1 Жирона 39
19 Алавес 35 9 10 16 41 - 54 13.05.26 22:30 Алавес - Барселона09.05.26 Эльче 1:1 Алавес02.05.26 Алавес 2:4 Атлетик Бильбао25.04.26 Алавес 2:1 Мальорка21.04.26 Реал Мадрид 2:1 Алавес11.04.26 Реал Сосьедад 3:3 Алавес 37
20 Реал Овьедо 35 6 11 18 26 - 54 14.05.26 22:30 Реал Мадрид - Реал Овьедо10.05.26 Реал Овьедо 0:0 Хетафе03.05.26 Бетис 3:0 Реал Овьедо26.04.26 Реал Овьедо 1:2 Эльче23.04.26 Реал Овьедо 1:1 Вильярреал12.04.26 Сельта 0:3 Реал Овьедо 29
Полная таблица

Жирона Мичел (Мигель Анхель Санчес) Ла Лига Виктор Цыганков Владислав Крапивцов Владислав Ванат
Иван Зинченко Источник: Marca
яка щільна таблиця, від 7 до 19 місця всього 5  очок. тут ще нічого не ясно, особливо в зоні вильоту
Цього року в чемпіонаті Іспанії коїться щось неймовірне. Ще 10 турів тому кілька команд в тому числі й Жирона відірвалися настільки що планували боротися за єврокубки. Після цього раптово ті команди що були в зоні вильоту почали від усіх вигравати і у зоні вильоту вже опинилися Жирона/Еспаньйол та інші. Еспаніол так взагалі шокував тим де він був а де у підсумку опинився
испанская Олександрия
