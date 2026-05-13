Тренер Жироны: «Самый важный матч в истории. Важнее ЛЧ и всего остального»

Наставник Жироны Мичел заявил о том, что матч в пятницу против Реала Сосьедад станет одним из самых важных в истории клуба. Команда за три встречи до конца находится в зоне вылета.

«Все видят таблицу, всем все ясно. Матч против Реала Сосьедад – один из самых важных в истории Жиронны вообще. Этот матч важнее, чем матчи в основном этапе Лиги чемпионов. Сейчас это просто самый важный матч Жироны».

«Мы чувствуем нашу ответственность. Если выиграем оба домашних матча, то выполним задачу. Тяжелый сезон, и мы оказались в зоне вылета. Но мы контролируем нашу судьбу», – сказал Мичел.

Команда Владислава Крапивцова, Виктора Цыганкова и Владислава Ваната набрала 39 очков и оказались в зоне вылета по дополнительным показателям.

Сразу пять команд набрали по 39 очков.