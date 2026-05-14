ОФИЦИАЛЬНО. УАФ наказала киевский клуб после матча чемпионата Украины

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола (КДК УАФ) наказал киевскую «Оболонь» после матча 24-го тура Украинской Премьер-лиги.

УАФ рассмотрела материалы по поединку 24-го тура ФК «Оболонь» Киев – СК «Полтава», который состоялся 17 апреля 2026 года. КДК обязал киевский клуб заплатить штраф в размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч) гривен.

«Пивоваров» наказали за несоблюдение требований Дополнительных мер безопасности для организации и проведения футбольных матчей в Украине в условиях военного положения, а именно о мерах в случае объявления сигнала «воздушная тревога».

После 28 сыгранных туров подопечные Александра Антоненко набрали 28 баллов и разместились на 12-й позиции в турнирной таблице, опережая зону стыковых матчей на шесть пунктов.

До завершения чемпионата киевский клуб сыграет два матчи, соперниками «пивоваров» станут «Колос» из Ковалевки (17 мая) и черкасский ЛНЗ (24 мая).