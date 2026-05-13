В Полесье лаконично обратились к легенде донецкого Шахтера

Пресс-служба житомирского Полесья поздравила с днем рождения Вячеслава Шевчука, который работает в должности спортивного директора «волков».

«С днем ​​рождения, Вячеслав! Сегодня исполняется 47 лет нашему спортивному директору Вячеславу Шевчуку! Поздравляем», – лаконично говорится в сообщении.

Вячеслав Шевчук – легенда донецкого Шахтера. Именно за донецкий клуб украинец провел лучшие годы своей футбольной карьеры и полюбился фанатам «горняков». Сегодня Шевчук является одним из топ-менеджеров житомирского Полесья.