В Полесье лаконично обратились к легенде донецкого Шахтера
Вячеслав Шевчук празднует день рождения
Пресс-служба житомирского Полесья поздравила с днем рождения Вячеслава Шевчука, который работает в должности спортивного директора «волков».
«С днем рождения, Вячеслав! Сегодня исполняется 47 лет нашему спортивному директору Вячеславу Шевчуку! Поздравляем», – лаконично говорится в сообщении.
Вячеслав Шевчук – легенда донецкого Шахтера. Именно за донецкий клуб украинец провел лучшие годы своей футбольной карьеры и полюбился фанатам «горняков». Сегодня Шевчук является одним из топ-менеджеров житомирского Полесья.
