Юлия Стародубцева – Чжан Шуай. Смотреть онлайн LIVE трансляция

13 мая украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 57) продолжит выступления на грунтовом турнире WTA 125 в Париже, Франция.

Во втором раунде украинка сыграет против Чжан Шуай (Китай, WTA 73). Встреча начнется ориентировочно в 13:30 по Киеву.

Это будет второе очное противостояние соперниц. Счет 1:0 в пользу Юлии.

Победительница поединка в четвертьфинале поборется либо с Эммой Наварро, либо с Кэти Волынец.

