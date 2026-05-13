Михаил ПРОТАСЕВИЧ: «Всегда хотелось забить за первую команду»
Защитник «Вереса» прокомментировал поражение от «Кривбасса»
Защитник «Вереса» Михаил Протасевич прокомментировал поражение своей команды от «Кривбасса» (1:3) в матче 28-го тура УПЛ:
– Ты забил первый гол в составе основной команды. Какие твои эмоции?
– Двоякие эмоции. Рад, что забил, но результат дает совсем другие эмоции.
– Насколько важен этот гол для тебя?
– Если не брать во внимание счет, то очень важен. Всегда хотелось забить за первую команду, и это получилось.
– Что можешь сказать по сегодняшней игре?
– Хотели, старались, бились до последней секунды, где-то я не реализовал два хороших момента. Было достаточно хороших моментов, благодаря которым можно было победить, но это не получилось сделать.
