  4. Михаил ПРОТАСЕВИЧ: «Всегда хотелось забить за первую команду»
13 мая 2026, 14:56 | Обновлено 13 мая 2026, 15:13
Михаил ПРОТАСЕВИЧ: «Всегда хотелось забить за первую команду»

Защитник «Вереса» прокомментировал поражение от «Кривбасса»

Верес. Михаил Протасевич

Защитник «Вереса» Михаил Протасевич прокомментировал поражение своей команды от «Кривбасса» (1:3) в матче 28-го тура УПЛ:

Ты забил первый гол в составе основной команды. Какие твои эмоции?

– Двоякие эмоции. Рад, что забил, но результат дает совсем другие эмоции.

– Насколько важен этот гол для тебя?

– Если не брать во внимание счет, то очень важен. Всегда хотелось забить за первую команду, и это получилось.

– Что можешь сказать по сегодняшней игре?

– Хотели, старались, бились до последней секунды, где-то я не реализовал два хороших момента. Было достаточно хороших моментов, благодаря которым можно было победить, но это не получилось сделать.

Верес Ривне Кривбасс Кривой Рог Верес - Кривбасс Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Михаил Протасевич
Даниил Кирияка Источник: ФК Верес
