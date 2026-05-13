Ротань все объяснил. Полесье неожиданно потеряло ключевого игрока

Житомирское Полесье лишилось ключевого футболиста на финальный отрезок нынешнего сезона Украинской Премьер-лиги. Об этом сообщил коуч «волков» Руслан Ротань.

«Почему против Эпицентра сыграл Бущан? Дали шанс из-за травмы Евгения Волынца, выбывшего до конца сезона», – сказал Ротань.

В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги Евгений Волынец провел 24 матча за Полесье. Голкипер пропустил 13 мячей и 14 матчей провел «на ноль».

В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги Полесье занимает второе место турнирной таблицы, имея в своем активе 55 турнирных баллов после 28 сыгранных матчей.