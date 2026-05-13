Ротань выступил с заявлением по Бущану после фиаско Полесья с Эпицентром
Коуч «волков» пояснил, почему не играл Евгений Волынец
Главный тренер житомирского Полесья Руслан Ротань объяснил, почему Георгий Бущан вышел в стартовом составе «волков» на матч 28 тура УПЛ против Эпицентра (2:3).
«Бущан? Дали шанс из-за травмы Волынца, выбывшего до конца сезона. Но проблема сегодня не во вратаре. Ребят не буду критиковать за ошибки, но будем над ними работать», – сказал Ротань.
В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги Полесье занимает второе место турнирной таблицы, имея в своем активе 55 турнирных баллов после 28 сыгранных матчей.
