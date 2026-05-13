По зову сердца. Варди хочет покинуть Италию, его ждут дома

39-летний форвард «Кремонезе» Джейми Варди намерен покинуть итальянский клуб и вернуться в родную Англию.

По информации источника, Джейми настроен вернуться в расположение «Лестера», чтобы вернуть клуб в Чемпионшип.

Форвард не просто хочет снова выступать за «лис» – он готов взять на себя роль играющего тренера.

Контракт Варди с «Кремонезе» истекает летом 2026 года. В соглашении предусмотрена опция продления сотрудничества в случае сохранения клубом прописки в Серии А.

За два тура до конца сезона «Кремонезе» находится в зоне вылета: 18-е место и 31 очко. Отставание от 17-й позиции составляет всего одно очко.

Джейми перешел в итальянский клуб перед стартом текущего сезона. Нападающий провел за «Кремонезе» 27 матчей, забил шесть мячей и отдал две голевые передачи.

Варди с 2012 по 2025 год защищал цвета «Лестера», с которым сенсационно выиграл АПЛ в сезоне 2015/16. Также вместе с Джейми «лисы» становились победителями Кубка Англии (2020/21) и Суперкубка Англии (2021/22).

На счету форварда 500 матчей за «Лестер», в которых он забил 200 голов и отдал 71 результативную передачу.