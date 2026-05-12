Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Батон ЗАБЕРГДЖА: «Был напряженный матч, нервы порой сдавали»
12 мая 2026, 23:33
Батон ЗАБЕРГДЖА: «Был напряженный матч, нервы порой сдавали»

Автор гола в ворота «Карпат» дал оценку матчу

ФК Металлист 1925. Батон Забергджа

Полузащитник «Металлиста 1925» Батон Забергджа поделился впечатлениями от игры с «Карпатами» в 28-м туре Премьер-лиги.

– Я не очень доволен, потому что мы упустили отличную возможность подняться выше в турнирной таблице. Но что поделаешь? Это футбол, нужно двигаться дальше.

– Порой воздух звенел от напряжения на поле. Как вы с этим справлялись?

– Был напряженный матч. Конечно, нервы порой сдавали, но мы профессиональные футболисты и должны держать их под контролем.

– Как этот результат повлияет на общие впечатления от сезона?

– Конечно, это не тот результат, на который мы надеялись. Мы упустили свой шанс на победу. Но будем уже настраиваться на следующий матч, чтобы проявить себя на 100%.

– Как вы бы оценили работу арбитра сегодня?

– Я не профессионал в оценке действий арбитра. Не хотелось бы обсуждать эту тему.

– Какое у вас было задание в этом матче?

– Задача на матч? Побеждать. Потому что у нас очень хорошая команда, и соперники хорошо на нас настраиваются, но мы хотим всегда побеждать.

– Какой отрезок игры был ключевым сегодня?

– Я думаю, что первые минуты второго тайма изменили ход игры.

Первый тайм остался за «Металлистом 1925» благодаря голу Батона Забергджи. На 52-й и 59-й минутах Амбросий Чачуа оформил дубль, и «Карпаты» уже вели со счетом 2:1, но вскоре Питер Итодо установил окончательный счет на табло (2:2).

Питер Итодо Батон Забергджа Амбросий Чачуа чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Украинская Премьер-лига эксклюзив Металлист 1925 Металлист 1925 - Карпаты
Руслан Полищук
нарезной или молочный ? 
