Полесье вернет защитника после аренды за рубежом

Как стало известно Sport.ua, центральный защитник Даниил Бескоровайный вскоре вернется в «Полесье».

Срок аренды футболиста в «Сумгаите» истекает по окончании сезона. Азербайджанский клуб заинтересован в продолжении сотрудничества, но для него Бескоровайный – слишком дорогой игрок как с точки зрения трансфера, так и с точки зрения личных условий.

Тренерский штаб «Полесья» внимательно следит за каждым матчем 27-летнего футболиста и доволен количеством игрового времени и индивидуальным качеством его игры. К новому сезону, в котором «волки» снова стартуют в еврокубках, Бескоровайный будет готовиться с командой Руслана Ротаня. Вместе с тем к чемпиону Казахстана 2022 года в составе «Астаны» проявляется стабильный интерес со стороны разных стран.

В прошлогодней кампании текущего сезона воспитанник криворожского футбола провел за «Полесье» 9 матчей и забил 1 мяч. В этом году на счету Бескоровайного 14 матчей в составе «Сумгаита», который сейчас занимает шестое место в чемпионате Азербайджана.

