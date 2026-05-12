УЕФА наказал Шахтер частичным закрытием стадиона и штрафом в 34 тысячи евро

Контрольно-этический и дисциплинарный орган УЕФА принял решение применить наказание в отношении «Шахтера» за первый матч полуфинальной стадии Лиги конференций против «Кристал Пэлас», который проходил в Кракове и в котором «горняки» были номинальными хозяевами арены.

Дисциплинарный орган постановил оштрафовать «Шахтер» на 30 тысяч евро и распорядиться о частичном закрытии стадиона «Шахтера» (которое должно включать в себя прилегающие места не менее чем на десять процентов от вместимости стадиона) на время следующего матча клубного турнира УЕФА, в котором «горняки» будут выступать в качестве команды-хозяйки.

Это наказание «Шахтер» получил за расистское и/или дискриминационное поведение болельщиков. При этом, норма о закрытии стадиона приостанавливается на испытательный срок в два года, начиная с даты нынешнего решения.

Также донецкий клуб был оштрафован на 4 тысячи евро за использование фанатами донецкой команды пиротехники.

Напомним, матч «Шахтер» – «Кристал Пэлас» состоялся 30 апреля и завершился поражением украинской команды со счетом 1:3.