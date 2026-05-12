  4. Флорентино ПЕРЕС: «Поражение от Барселоны? Это не катастрофа»
12 мая 2026, 21:30 | Обновлено 12 мая 2026, 22:13
Флорентино ПЕРЕС: «Поражение от Барселоны? Это не катастрофа»

Президент мадридского «Реала» отреагировал на критику королевского клуба

Getty Images/Global Images Ukraine. Флорентино Перес

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес отреагировал на критику в адрес королевского клуба:

«Мы — клуб с самым большим доходом и самым дорогим составом. «Реал» — клуб с наибольшим количеством титулов в мировой истории. Самый дорогой клуб по версии Forbes. Самый дорогой бренд. По данным Transfermarkt, у нас самый дорогой состав. У нас есть все. Почему же некоторые СМИ нас критикуют?

То, что мы на днях проиграли «Барселоне», — это не катастрофа. Это организованная кампания против меня.

Освистывать наших игроков? Для меня это никогда не имело смысла, это как освистывать детей… Почему они никогда не выступают против других клубов? Почему никогда против «Атлетико»? Всегда «Реал».

Ранее Флорентино Перес объявил о досрочных выборах президента мадридского «Реала».

Флорентино Перес чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига
Дмитрий Вус Источник: ФК Реал Мадрид
