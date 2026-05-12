Младен БАРТУЛОВИЧ: «Жаль, потому что теряем очки, которые очень важны»

Главный тренер харьковского Металлиста 1925 Младен Бартулович поделился эмоциями после ничьей против львовских Карпат (2:2) в 28 туре УПЛ.

– Считаю, что мы заслуженно побеждали и должны были закрывать матч еще до перерыва, поскольку достаточно моментов создали у ворот Карпат. Надо было вести в счете 2:0, 3:0, ведь было достаточно создано.

Начало второго тайма было неудачным, пропустили два необязательных гола. Впоследствии следовало спасать этот матч, мы сразу сравняли. Считаю, что потом могли дожать соперника и победить в этом поединке. Очень досадная потеря очков во втором матче подряд. В игре против Зари пропустили на последних минутах. Жаль, потому что теряем очки, которые очень важны для нас.

– Кастильо сегодня две голевые передачи отдал. Как вы можете его оценить? У болельщиков возникает вопрос – почему он раньше не попадал в состав? Надо было адаптироваться?

– Конечно, есть процесс адаптации у всех наших иностранцев. Зимой он к нам приехал не в таком хорошем состоянии. Надо привыкать к нашим тренировкам, интенсивности футбола. В концовке сезона он набрал хороший ход. Мы очень рады, что у нас появился такой игрок, который не боится брать на себя игру. Нам хочется больше таких футболистов, которые будут брать игру на себя и производить результативные действия. Мы очень довольны его прогрессом за последнее время, и он будет получать еще больше времени, если будет дальше так работать», – сказал Младен.