  4. Иван КАЛЮЖНЫЙ: «Да, пенальти был»
Украина. Премьер лига
12 мая 2026, 21:22 | Обновлено 12 мая 2026, 22:26
Иван Калюжный не стал отрицать, что сфолил в своей штрафной

ФК Металлист 1925. Иван Калюжный

В 28-м туре Премьер-лиги Украины «Металлист 1925» и «Карпаты» сыграли в боевую ничью 2:2. Главным спорным эпизодом матча стало столкновение в начале тайма в штрафной харьковчан Ивана Калюжного и Чебера Алькайна. Арбитр долго ждал подсказки VAR, а затем сам отправился смотреть повторы. В итоге львовяне заработали пенальти и реализовали его.

После игры опорный полузащитник «Металлиста 1925» Иван Калюжный эксклюзивно для Sport.ua признался: «Да, пенальти был».

Этот результат отбросил «Металлист 1925» на шестое место, а «Карпаты» не опустятся ниже девятой строчки и поборются с «Зарей» за восьмую позицию.

Металлист 1925 Карпаты Львов Металлист 1925 - Карпаты чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига эксклюзив Иван Калюжный
Руслан Полищук Sport.ua
Молодець, це чесно й почоловічі 
