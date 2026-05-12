Иван КАЛЮЖНЫЙ: «Да, пенальти был»

В 28-м туре Премьер-лиги Украины «Металлист 1925» и «Карпаты» сыграли в боевую ничью 2:2. Главным спорным эпизодом матча стало столкновение в начале тайма в штрафной харьковчан Ивана Калюжного и Чебера Алькайна. Арбитр долго ждал подсказки VAR, а затем сам отправился смотреть повторы. В итоге львовяне заработали пенальти и реализовали его.

После игры опорный полузащитник «Металлиста 1925» Иван Калюжный эксклюзивно для Sport.ua признался: «Да, пенальти был».

Этот результат отбросил «Металлист 1925» на шестое место, а «Карпаты» не опустятся ниже девятой строчки и поборются с «Зарей» за восьмую позицию.