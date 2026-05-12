У капитана «Кривбасса» есть предложения еще от двух клубов УПЛ

Как стало известно Sport.ua, не только «Буковина», но и «Заря» и «Левый Берег» заинтересованы в услугах атакующего полузащитника, капитана «Кривбасса» Максима Задераки. К игроку уже обращались с конкретными предложениями.

Интерес к футболисту, контракт которого с криворожским клубом действует до 30 июня, проявляет также «Эпицентр».

Хотя многое в этой истории зависит от «Кривбасса», который еще во время зимних сборов обсудил с Задеракой новый контракт. Тогда 31-летний полузащитник принял условия, но после этого клуб, по нашей информации, не предпринял никаких действий для подтверждения устных договоренностей. Сам игрок новых вариантов для себя не искал, но, если так пойдет и дальше, он просто вынужден будет это сделать.

В текущем сезоне воспитанник александрийского футбола провел за «Кривбасс» 29 матчей во всех турнирах, забил 7 мячей и отдал 2 голевые передачи.

Ранее Задерака играл за молодежку донецкого «Металлурга», кам’янской «Стали», «Александрии», армянский «Арарат» и «Металлист 1925», откуда и перешел в «Кривбасс» летом 2022 года на правах свободного агента. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 700 тысяч евро.

«Кривбасс» занимает седьмое место в таблице УПЛ, имея в активе 44 очка. Сегодня в рамках 28-го тура команда Патрика ван Леувена сыграет в Ровно с «Вересом».

