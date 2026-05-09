Самый титулованный клуб Австрии нацелился на украинца из Премьер-лиги
Венский «Рапид» заинтересован в услугах защитника «Кривбасса» Владимира Виливальда
Защитник криворожского «Кривбасса» Владимир Виливальд может покинуть чемпионат Украины после завершения нынешнего сезона и присоединиться к самому титулованному клубу Австрии.
В услугах 21-летнего футболиста заинтересован венский «Рапид», который 32 раза становился чемпионом внутреннего первенства и 14 раз побеждал в национальном Кубке.
Австрийский клуб следит за прогрессом игрока, но не делал официальных предложений – ожидается, что переговоры состоятся во время летнего трансферного окна.
Виливальд провел 28 матчей в составе «Кривбасса», в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу. Контракт защитника истекает в июне 2030 года, а его трансферная стоимость составляет один миллион евро.
«Рапид» занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Австрии, набрав 27 баллов. Отставание от лидера составляет шесть пунктов за два тура до завершения турнира.
