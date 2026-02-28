Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс продлил контракты сразу с тремя игроками
Бельгия
28 февраля 2026, 17:25 | Обновлено 28 февраля 2026, 17:37
ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс продлил контракты сразу с тремя игроками

Виливальд, Маяков и Боднар получили новые договоры

28 февраля 2026, 17:25 | Обновлено 28 февраля 2026, 17:37
ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс продлил контракты сразу с тремя игроками
ФК Кривбасс. Владимир Виливальд

Клуб УПЛ Кривбасс объявил о подписании контрактов с тремя молодыми игроками.

Защитники Владимир Виливальд и Евгений Маяков получили соглашения до 2030 и 2031 года соответственно, а форвард Матвей Боднар оформил договор до 2030 года.

Основным среди трех футболистов является центральный защитник Виливальд, который в нынешнем сезоне отыграл 16 матчей в УПЛ.

Боднар провел 1 матч в УПЛ, но вместе с Маяковым в основном играет за команду U-19.

Кривбасс Кривой Рог Владимир Виливальд Матвей Боднар продление контракта
Иван Зинченко Источник: ФК Кривбасс
