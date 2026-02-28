Бельгия28 февраля 2026, 17:25 | Обновлено 28 февраля 2026, 17:37
ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс продлил контракты сразу с тремя игроками
Виливальд, Маяков и Боднар получили новые договоры
Клуб УПЛ Кривбасс объявил о подписании контрактов с тремя молодыми игроками.
Защитники Владимир Виливальд и Евгений Маяков получили соглашения до 2030 и 2031 года соответственно, а форвард Матвей Боднар оформил договор до 2030 года.
Основным среди трех футболистов является центральный защитник Виливальд, который в нынешнем сезоне отыграл 16 матчей в УПЛ.
Боднар провел 1 матч в УПЛ, но вместе с Маяковым в основном играет за команду U-19.
О боже, невже на спорт.юа написали "продовжив" а не "підписав" для більшої кількості кліків.
