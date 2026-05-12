Очередной провальный дебют Бущана. Вратарь продолжил неприятную серию

Первый матч в составе житомирского «Полесья» в УПЛ стал для вратаря Георгия Бущана провальным. Команда уступила «Эпицентру» (2:3) в рамках 28-го тура чемпионата Украины.

Неудачная игра в начале матча для 31-летнего вратаря уже становится традицией. Бущан пропустил семь мячей, когда впервые сыграл за сборную Украины (1:7 с Францией), трижды вынимал снаряд из сетки ворот в первом матче за «Аль-Шабаб» (1:3 поражение от «Аль-Эттифака»). Дебютировал за «Полесье» Георгий в Кубке Украины против «Руха», где также пропустил трижды (0:3).

Контракт Бущана принадлежит саудовскому клубу. В «Полесье» голкипер находится на правах аренды до конца сезона.