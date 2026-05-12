  4. Очередной провальный дебют Бущана. Вратарь продолжил неприятную серию
Украина. Премьер лига
12 мая 2026, 18:02 | Обновлено 12 мая 2026, 18:03
1384
0

Георгий впервые вышел на поле за «Полесье» в УПЛ и сразу же пропустил три гола

Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Бущан

Первый матч в составе житомирского «Полесья» в УПЛ стал для вратаря Георгия Бущана провальным. Команда уступила «Эпицентру» (2:3) в рамках 28-го тура чемпионата Украины.

Неудачная игра в начале матча для 31-летнего вратаря уже становится традицией. Бущан пропустил семь мячей, когда впервые сыграл за сборную Украины (1:7 с Францией), трижды вынимал снаряд из сетки ворот в первом матче за «Аль-Шабаб» (1:3 поражение от «Аль-Эттифака»). Дебютировал за «Полесье» Георгий в Кубке Украины против «Руха», где также пропустил трижды (0:3).

Контракт Бущана принадлежит саудовскому клубу. В «Полесье» голкипер находится на правах аренды до конца сезона.

Георгий Бущан Полесье Житомир Эпицентр Каменец-Подольский Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Андрей Плыгун Sport.ua
