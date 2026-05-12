Испанский полузащитник «Эпицентра» Хоакин Сифуэнтес невероятным ударом открыл счет в поединке 28-го тура Украинской Премьер-лиги между «Эпицентром» и «Полесьем».

Матч принимает «Арена Левый Берег» в Киеве.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

На 48-й минуте встречи полузащитник хозяев поля невероятным ударом поразил девятку ворот Георгия Бущана, для которого эта игра стала дебютной в УПЛ в составе «Полесья». Счет на табло – 1:0.

ВИДЕО. Бущан не спас. Сифуэнтес забил невероятный гол в ворота Полесья