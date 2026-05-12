Украинка Соболева одержала самую рейтинговую победу в 2026 году

Украинская теннисистка Анастасия Соболева (WTA 303) успешно стартовала на грунтовом турнире ITF W75 в Трнаве, Словакия.

В первом раунде украинка оформила камбек против третьей сеяной Нурии Бранкаччио (Италия, WTA 171), одержав победу в трех сетах за 2 часа и 23 минуты.

ITF W75 Трнава. Грунт, 1/16 финала

Нурия Бранкаччио (Италия) [3] – Анастасия Соболева (Украина) – 6:3, 2:6, 2:6

Анастасия в третий раз сыграла против Нурии и во второй раз справилась с итальянкой.

Победа над Бранкаччио стала для Соболевой самой рейтинговой в 2026 году и первой против теннисистки из топ-200 в этом сезоне.

Следующей оппоненткой Соболевой будет «нейтралка» Алена Фалей (WTA 231).

На прошлой неделе Анастасия добралась до финала соревнований ITF W35 в городе Санта-Маргерита-ди-Пула, где уступила Верене Мелисс.

Помимо Соболевой, Украину в Трнаве представяет Катарина Завацкая (WTA 279). 12 мая Катарина также выиграла стартовый матч, переиграв Анету Кучмову (Чехия, WTA 441) в трех партиях. Далее Завацкая поборется против восьмой сеяной Маи Хонтамы (Япония, WTA 208).

И Соболева, и Завацкая находятся в верхней части сетки и могут встретиться друг с другом в полуфинале.

ITF W75 Трнава. Грунт, 1/16 финала

Анета Кучмова (Чехия) – Катарина Завацкая (Украина) – 6:4, 4:6, 3:6