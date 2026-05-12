Украинка Соболева одержала самую рейтинговую победу в 2026 году
Анастасия после финала в Италии успешно стартовала в Трнаве, одолев Бранкаччио
Украинская теннисистка Анастасия Соболева (WTA 303) успешно стартовала на грунтовом турнире ITF W75 в Трнаве, Словакия.
В первом раунде украинка оформила камбек против третьей сеяной Нурии Бранкаччио (Италия, WTA 171), одержав победу в трех сетах за 2 часа и 23 минуты.
ITF W75 Трнава. Грунт, 1/16 финала
Нурия Бранкаччио (Италия) [3] – Анастасия Соболева (Украина) – 6:3, 2:6, 2:6
Анастасия в третий раз сыграла против Нурии и во второй раз справилась с итальянкой.
Победа над Бранкаччио стала для Соболевой самой рейтинговой в 2026 году и первой против теннисистки из топ-200 в этом сезоне.
Следующей оппоненткой Соболевой будет «нейтралка» Алена Фалей (WTA 231).
На прошлой неделе Анастасия добралась до финала соревнований ITF W35 в городе Санта-Маргерита-ди-Пула, где уступила Верене Мелисс.
Помимо Соболевой, Украину в Трнаве представяет Катарина Завацкая (WTA 279). 12 мая Катарина также выиграла стартовый матч, переиграв Анету Кучмову (Чехия, WTA 441) в трех партиях. Далее Завацкая поборется против восьмой сеяной Маи Хонтамы (Япония, WTA 208).
И Соболева, и Завацкая находятся в верхней части сетки и могут встретиться друг с другом в полуфинале.
ITF W75 Трнава. Грунт, 1/16 финала
Анета Кучмова (Чехия) – Катарина Завацкая (Украина) – 6:4, 4:6, 3:6
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Элина сыграет против Елены Рыбакиной, которая разгромила Каролину Плишкову
Чтобы попасть в Q1 ЛЕ, динамовцам нужно обыграть Чернигов в финале Кубка