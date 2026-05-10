Соболева не смогла завоевать трофей на грунтовом турнире в Италии
Анастасия уступила Верене Мелисс в двух сетах в финальном поединке
Украинская теннисистка Анастасия Соболева (WTA 303) не смогла завоевать трофей в одиночном разряде на грунтовом турнире ITF W35 в Санта-Маргерита-ди-Пула, Италия.
Соболева уступила итальянке Верене Мелисс (WTA 540) в двух сетах за 1 час и 25 минут – 2:6, 2:6.
Счет очных встреч теннисисток – 1:1.
Украинка сыграла 11-й финал на турнирах этой категории в карьере.
Вчера, 9 мая, Анастасия вместе с напарницей Беатрис Зелтиня (Латвия) завоевали трофей в парном женском разряде на этом турнире, обыграв дуэт Елена Руксандра Бертя (Румыния) / Катерина Цигурова (Швейцария).
Для Соболевой этот титул стал третьим в карьере в парном разряде.
ITF W35 Санта-Маргерита-ди-Пула. Грунт. Финал
Верена Мелисс (Италия) – Анастасия Соболева (Украина) [3] – 6:2, 6:2
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Жоау уступил Хамаду Меджедовичу в трех сетах в матче 1/32 финала
Алиев признался, что ежедневно пьет пиво