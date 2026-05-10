Соболева не смогла завоевать трофей на грунтовом турнире в Италии

Украинская теннисистка Анастасия Соболева (WTA 303) не смогла завоевать трофей в одиночном разряде на грунтовом турнире ITF W35 в Санта-Маргерита-ди-Пула, Италия.

Соболева уступила итальянке Верене Мелисс (WTA 540) в двух сетах за 1 час и 25 минут – 2:6, 2:6.

Счет очных встреч теннисисток – 1:1.

Украинка сыграла 11-й финал на турнирах этой категории в карьере.

Вчера, 9 мая, Анастасия вместе с напарницей Беатрис Зелтиня (Латвия) завоевали трофей в парном женском разряде на этом турнире, обыграв дуэт Елена Руксандра Бертя (Румыния) / Катерина Цигурова (Швейцария).

Для Соболевой этот титул стал третьим в карьере в парном разряде.

ITF W35 Санта-Маргерита-ди-Пула. Грунт. Финал

Верена Мелисс (Италия) – Анастасия Соболева (Украина) [3] – 6:2, 6:2