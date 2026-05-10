  4. Соболева не смогла завоевать трофей на грунтовом турнире в Италии
10 мая 2026, 12:50 | Обновлено 10 мая 2026, 12:56
Соболева не смогла завоевать трофей на грунтовом турнире в Италии

Анастасия уступила Верене Мелисс в двух сетах в финальном поединке

Getty Images/Global Images Ukraine. Анастасия Соболева

Украинская теннисистка Анастасия Соболева (WTA 303) не смогла завоевать трофей в одиночном разряде на грунтовом турнире ITF W35 в Санта-Маргерита-ди-Пула, Италия.

Соболева уступила итальянке Верене Мелисс (WTA 540) в двух сетах за 1 час и 25 минут – 2:6, 2:6.

Счет очных встреч теннисисток – 1:1.

Украинка сыграла 11-й финал на турнирах этой категории в карьере.

Вчера, 9 мая, Анастасия вместе с напарницей Беатрис Зелтиня (Латвия) завоевали трофей в парном женском разряде на этом турнире, обыграв дуэт Елена Руксандра Бертя (Румыния) / Катерина Цигурова (Швейцария).

Для Соболевой этот титул стал третьим в карьере в парном разряде.

ITF W35 Санта-Маргерита-ди-Пула. Грунт. Финал

Верена Мелисс (Италия) – Анастасия Соболева (Украина) [3] – 6:2, 6:2

Шкода. Важко грати кожен день по 2 матчі, і парний, і одиночний... Успіхів Анастасії далі!, і не тільки в її улюбленій Санта-Маргериті, треба розширювати тенісну географію)
