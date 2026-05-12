ОФИЦИАЛЬНО. От серебра до вылета. Александрия покинет УПЛ

«Александрия» покинет Украинскую Премьер-лигу по окончании сезона.

В матче 28-го тура чемпионата Украины подопечные Шарана встретились с «Зарей». Луганская команда добыла победу со счетом 2:1.

Поражение поставило крест на математических шансах «Александрии» сохранить прописку в элитном дивизионе. Команда занимает 15-е место турнирной таблицы с 13 набранными очками.

В прошлом сезоне, когда командой руководил еще Руслан Ротань, «Александрия» заняла второе место УПЛ – для клуба это были первые в истории медали чемпионата.