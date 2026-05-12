Эксперт: «Мальдера обязан вызвать его в сборную Украины. Это правильно»
Вацко ждет, что Ярмоленко вернется в команду
Известный эксперт и комментатор Виктор Вацко считает, что Андреа Мальдера, который станет тренером сборной Украины, должен вызвать на прощальный матч вингера Динамо Андрея Ярмоленко.
«Со стороны Мальдеры будет правильно вызвать Андрея Ярмоленко в сборную. Устроить символический матч прощания с одним из лучших игроков в истории сборной Украины».
«Андрей точно заслужил, это обязательно», – сказал Вацко.
Ярмоленко в сборной Украины забил 46 голов – на два меньше, чем у рекордсмена Андрея Шевченко.
