  4. Эксперт: «Мальдера обязан вызвать его в сборную Украины. Это правильно»
12 мая 2026, 17:33 | Обновлено 12 мая 2026, 17:47
Вацко ждет, что Ярмоленко вернется в команду

Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Ярмоленко

Известный эксперт и комментатор Виктор Вацко считает, что Андреа Мальдера, который станет тренером сборной Украины, должен вызвать на прощальный матч вингера Динамо Андрея Ярмоленко.

«Со стороны Мальдеры будет правильно вызвать Андрея Ярмоленко в сборную. Устроить символический матч прощания с одним из лучших игроков в истории сборной Украины».

«Андрей точно заслужил, это обязательно», – сказал Вацко.

Ярмоленко в сборной Украины забил 46 голов – на два меньше, чем у рекордсмена Андрея Шевченко.

Андрей Ярмоленко Виктор Вацко сборная Украины по футболу Андреа Мальдера
Иван Зинченко Источник: Виктор Вацко
