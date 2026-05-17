  4. Тренер Малиновского обратился к некогда своему подопечному
17 мая 2026, 11:41
Тренер Малиновского обратился к некогда своему подопечному

Сергей Ковалев работал с полузащитником, когда тот выступал за «Шахтер-3»

Руслан Малиновский

Переход украинского футболиста Руслана Малиновского из итальянского «Дженоа» в турецкий «Трабзонспор», по сути, решен. Какие плюсы от этого получит полузащитник сайту Sport.ua эксклюзивно рассказал его бывший тренер в «Шахтере-3» Сергей Ковалев.

– Вне сомнения, что чемпионат Италии выше по-своему уровню, – сказал Ковалев. – Но здесь необходимо учитывать много нюансов. Руслану уже 33 года, поэтому не исключено, что в этом переходе немаловажную роль играют финансовые условия. Тем не менее, в последние годы чемпионат Турции заметно вырос. Туда приезжает много сильных легионеров.

Не удивляет интерес к Малиновскому со стороны «Трабзонспора» еще и потому, что этот клуб интересуется украинскими футболистами. В частности, там сейчас выступает Арсений Батагов, Александр Зубков, был Даниил Сикан. Наши игроки за меньшую цену могут дать качество не меньшее от того, что дают дорогостоящие иностранцы.

Если Малиновский будет иметь там постоянную игровую практику, то это будет плюс не только для самого футболиста, но и для сборной Украины, где полузащитник является одним из лидеров команды.

