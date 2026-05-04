Маркевич – о возможном назначение Мальдеры наставником сборной Украины

В последние дни история с назначением главного тренера сборной Украины начала закручиваться с новой интригой. В частности, многие авторитетные журналисты, исходя из своих инсайдов, прочат на эту роль итальянского специалиста Андреа Мальдеру, которого, якобы, продвигает Андрей Шевченко. Хотя в главных кандидатах также числится и авторитетный отечественный специалист Мирон Маркевич. Чтобы как-то прояснить ситуацию сайт Sport.ua связался с самим Маркевичем.

– По большому счету мне нечего комментировать, поскольку сам черпаю информацию из прессы, – сказал Мирон Богданович. – Со мной ни Андрей Шевченко, ни кто-либо из руководства УАФ не связывался. Я считаю, что эту эпопею нужно быстрее заканчивать, а то, если честно, все наэлектризовано и, порой, доходит до смешного.

Напомним, что Сергей Ребров ушел с поста главного тренера сборной Украины после провала команды в матче со Швецией в полуфинале плей-офф отборочного турнира ЧМ-2026.