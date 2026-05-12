Руслан Малиновский – в Трабзонспоре. Мнения экспертов

В последние время все больше разговоров ходит о том, что по окончании сезона полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский покинет итальянский «Дженоа» и перейдет в турецкий «Трабзонспор», где ему предлагают лучшие финансовые условия и долгосрочный контракт.

О плюсах и минусах этой сделки сайт Sport.ua эксклюзивно пообщался с авторитетными украинскими специалистами.

Александр Грицай

(экс-партнер Малиновского по «Заре»)

«В потенциальном переходе Малиновского в «Трабзонспор» немаловажным фактором является то, что команда будет участвовать в Лиге Европы. А вот, если сравнивать уровни чемпионатов, то итальянский намного опережает турецкий. Думаю, финансовые условия могли быть определяющими, но это выбор футболиста и за это критиковать его нельзя ни в коем случае.

Что касается самой игры, то в Италии очень сильный чемпионат в плане тактики, мало времени на принятие решений. А вот в Турции больше творчества, чем и отличается Малиновский с его видением поля. Если полузащитника не будут беспокоить травмы, то, на мой взгляд, Руслан без проблем завоюет место в стартовом составе «Трабзонспора». Это опытный футболист, поэтому его и приглашают на хорошие условия. Если постоянно будет играть, то этого выиграет и сборная Украины».

Сергей Ковалев

(тренер Малиновского в «Шахтере-3»)

«Вне сомнения, что чемпионат Италии выше по-своему уровню. Но здесь необходимо учитывать много нюансов. Руслану уже 33 года, поэтому не исключено, что в этом возможном переходе немаловажную роль могут сыграть и финансовые условия. Тем не менее, в последние годы чемпионат Турции заметно вырос. Туда приезжает много сильных легионеров.

Не удивляет интерес к Малиновскому со стороны «Трабзонспора» еще и потому, что этот клуб интересуется украинскими футболистами. В частности, там сейчас выступает Арсений Батагов, Александр Зубков, был Даниил Сикан. Наши игроки за меньшую цену могут дать качество не меньшее от того, что дают дорогостоящие иностранцы.

Если Малиновский будет иметь там постоянную игровую практику, то это будет плюс не только для самого футболиста, но и для сборной Украины, где полузащитник является одним из лидеров команды».

Сергей Ковалец

(тренер Малиновского в молодежной сборной Украины)

«Малиновского я считаю топ-футболистом. О его профессиональных качествах можно говорить много. Однако, когда я возглавлял молодежную сборную Украины, самое первое, на что мы обратили внимание, что этот исполнитель практически не теряет мяч в простых ситуациях.

Что касается его потенциального перехода из «Дженоа» в «Трабзонспор», то, возможно, здесь сыграла важную роль финансовая составляющая. Если же говорить о кайфе футбола, то Италия по сравнению с Турцией входит топ-5 европейских чемпионатов. Могу высказать только свое мнение, поэтому я бы остался в «Дженоа». Но опять же, это решение Руслана и его семьи. В Италии Малиновский добился уважения, адаптирован к местному футболу, а вот в «Трабзонспоре» для этого нужно будет время, и как оно пойдет, можно только гадать. Очень бы хотелось, чтобы эта адаптация прошла быстро, так как не стоит забывать, что Руслан является лидером сборной Украины, которой осенью предстоит стартовать в Лиге наций».

Олег Федорчук

(тренер, футбольный эксперт)

«Мы должны понимать суть профессиональной деятельности футболиста. А это заработать, как можно больше денег для себя и своей семьи. Каждый выбирает свой путь. Здесь можно провести аналогии. Если два лучших футболиста мира уезжают в США и в не футбольную страну, как Саудовская Аравия зарабатывать миллионы, то почему Малиновскому нельзя выбрать чемпионат ниже уровнем, но с лучшими условиями.

Думаю, здесь все логично: чем интенсивнее лига, тем сложнее с возрастом в ней участвовать. Малиновский никогда не был примером интенсивности. Его всегда отличал высокий уровень техники, поставленный удар и понимание игры.

Считаю, что для Руслана потенциальный переход в «Трабзонспор» – это оптимальный вариант продолжения карьеры. Италия ненамного превосходит Турцию по финансовым возможностям. К тому же, там комфортно проживать. Не зря туда едут немцы, португальцы, французы, испанцы. Так почему не поехать и Малиновскому. Тем более, что у украинцев там хорошая репутация, особенно в «Трабзонспоре» (улыбается). Поэтому Руслану хочется пожелать только удачи и успеха».