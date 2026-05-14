Переговоры начались. Динамо намерено осуществить дорогостоящий трансфер
Диабате может перейти в киевский клуб
Киевское «Динамо» заинтересовалось центральным защитником австрийского «Вольфсбергера» Шейком Диабате и уже начало переговоры о его возможном трансфере, сообщает Africa Foot.
22-летний ивуарийский защитник провел полноценный сезон в чемпионате Австрии, сыграв 20 матчей в Бундеслиге. Его контракт с клубом действует до 2027 года, а рыночная стоимость, по данным Transfermarkt, составляет около 800 тысяч евро.
В то же время отмечается, что «Вольфсбергер» не готов отпускать игрока дешево и оценивает потенциальный трансфер примерно в 2 миллиона евро, учитывая интерес к футболисту и ситуацию с контрактом.
Сообщается, что «Динамо» уже добавило Диабате в свой шорт-лист и рассматривает его как одного из кандидатов для усиления обороны. Переговоры между клубами продолжаются, и в случае достижения согласия сделка может быть оформлена довольно быстро.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Команда Киву доминировала на протяжении всего матча
«Рух» не будет выступать на профессиональном уровне