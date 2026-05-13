Источник: форварда сборной Украины в Динамо не будет – дело в деньгах
Яремчук не перейдет в киевский клуб
Журналист Игорь Цыганык высказался по поводу возможного возвращения нападающего Романа Яремчука в «Динамо» (Киев).
По информации источника, такой вариант в будущем не исключен, однако на данный момент трансфер выглядит невозможным. Дело в том, что украинский нападающий имеет хорошие финансовые условия в Европе и остается востребованным на международном рынке.
Источник сообщает, что нынешние финансовые возможности «Динамо» не позволяют конкурировать с условиями, которые форвард получает за рубежом.
В текущем сезоне чемпиона Франции в активе Яремчука десять матчей и четыре гола.
