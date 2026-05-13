Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Источник: форварда сборной Украины в Динамо не будет – дело в деньгах
Украина. Премьер лига
13 мая 2026, 08:25 |
1127
1

Источник: форварда сборной Украины в Динамо не будет – дело в деньгах

Яремчук не перейдет в киевский клуб

13 мая 2026, 08:25 |
1127
1 Comments
Источник: форварда сборной Украины в Динамо не будет – дело в деньгах
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

Журналист Игорь Цыганык высказался по поводу возможного возвращения нападающего Романа Яремчука в «Динамо» (Киев).

По информации источника, такой вариант в будущем не исключен, однако на данный момент трансфер выглядит невозможным. Дело в том, что украинский нападающий имеет хорошие финансовые условия в Европе и остается востребованным на международном рынке.

Источник сообщает, что нынешние финансовые возможности «Динамо» не позволяют конкурировать с условиями, которые форвард получает за рубежом.

В текущем сезоне чемпиона Франции в активе Яремчука десять матчей и четыре гола.

По теме:
Динамо – Колос. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Герой Эпицентра взял слово после безумной игры с Полесьем: «Я сказал ему..»
Коуч Карпат: «Мне не нравится дарить шансы просто так»
Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Лион трансферы Лиги 1 трансферы УПЛ трансферы
Дмитрий Олийченко Источник: Игорь Цыганык
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Определена первая полуфиналистка престижного турнира WTA 1000 в Риме
Теннис | 12 мая 2026, 15:43 11
Определена первая полуфиналистка престижного турнира WTA 1000 в Риме
Определена первая полуфиналистка престижного турнира WTA 1000 в Риме

Сорана Кырстя в двух сетах переиграла Алену Остапенко в четвертьфинале тысячника

Виктор ЛЕОНЕНКО: «Вас с моста придется прыгать всем»
Футбол | 13 мая 2026, 07:25 0
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Вас с моста придется прыгать всем»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Вас с моста придется прыгать всем»

Бывший футболист киевлян – о результатах клуба

Ищем Product Manager для развития новых продуктов
Футбол | 12.05.2026, 15:22
Ищем Product Manager для развития новых продуктов
Ищем Product Manager для развития новых продуктов
ФОТО. Жена Забарного показала сказочную жизнь в Париже
Футбол | 12.05.2026, 23:36
ФОТО. Жена Забарного показала сказочную жизнь в Париже
ФОТО. Жена Забарного показала сказочную жизнь в Париже
Форвард Динамо Пономаренко выбрал клуб, в котором продолжит карьеру
Футбол | 12.05.2026, 10:31
Форвард Динамо Пономаренко выбрал клуб, в котором продолжит карьеру
Форвард Динамо Пономаренко выбрал клуб, в котором продолжит карьеру
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Навіщо Яремчук Динамо? 
Ответить
0
Популярные новости
Известна зарплата Мальдеры в сборной Украины. Огромная разница с Ребровым
Известна зарплата Мальдеры в сборной Украины. Огромная разница с Ребровым
12.05.2026, 04:10 67
Футбол
Киевское Динамо отказалось от 15 футболистов
Киевское Динамо отказалось от 15 футболистов
12.05.2026, 07:36 12
Футбол
Определена половина пар 1/4 финала престижного турнира WTA 1000 в Риме
Определена половина пар 1/4 финала престижного турнира WTA 1000 в Риме
11.05.2026, 17:13 1
Теннис
Александр Усик снова допустил ошибку
Александр Усик снова допустил ошибку
11.05.2026, 08:52 3
Бокс
Малиновский подписал контракт с новым клубом. Известна его зарплата
Малиновский подписал контракт с новым клубом. Известна его зарплата
13.05.2026, 06:54 9
Футбол
В овертайме определен второй финалист в борьбе за путевку в АПЛ
В овертайме определен второй финалист в борьбе за путевку в АПЛ
13.05.2026, 00:49
Футбол
ЧМ по хоккею. Тренер сборной Украины назвал задачу на турнир в элите
ЧМ по хоккею. Тренер сборной Украины назвал задачу на турнир в элите
12.05.2026, 01:22
Хоккей
Барселона хочет купить футболиста Шахтера. Горняки назвали сумму
Барселона хочет купить футболиста Шахтера. Горняки назвали сумму
11.05.2026, 09:54 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем