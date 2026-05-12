МИЧЕЛ: «От этого зависит выживание Жироны. Нам не хватает Ваната»

Главный тренер каталонской «Жироны» Мичел прокомментировал ничью с «Райо Вальекано» (1:1) в матче 35-го тура Ла Лиги:

«Райо» играл лучше. У каждой команды было по два голевых момента, но они больше давили и чаще приближались к нашей зоне. Динамика имеет большое значение: они только что вышли в финал Лиги конференций, а мы пережили три поражения. Казалось, что игра ускользает из наших рук, поэтому для меня это чрезвычайно важное очко. Очень сложно справиться с этим «Райо».

Мы не испытывали страха. У них был хороший настрой после прошлого четверга, и трудно сравниться с тем, что они чувствовали себя уверенно на поле. Для нас не лучший вариант — играть так, чтобы больше защищаться, чем соперник, но сегодня так получилось. Нам нужно победить «Реал», это исторический матч, от которого зависит выживание «Жироны» в Ла Лиге.

Вышли два бомбардира. В футбол играют не только 11 футболистов, и они должны это понять. Стуани не смог тренироваться из-за удара в колено, но он прирожденный боец. Ему сделали укол в перерыве, и он почувствовал себя лучше. Нам не хватает силы в штрафной из-за отсутствия Ваната, Абеля и самого Стуани, но он будет с нами в последних трех матчах.

Это должно стать толчком для команды. Мы пропустили, и это был тяжелый удар, но это не меняет того, что мы должны победить «Реал»; игроки это знают. Мы рискуем больше, чем любая другая команда, и в четверг это должно быть заметно.

Мы стремились выставить четырех игроков в центре и чтобы два крайних игрока контратаковали. В первом тайме это не получилось, но это футбольные ситуации, с которыми тренеры пытаются справиться как могут. Это был сложный матч».