  4. Худший на поле. Известна оценка Трубина за два пропущенных гола от Браги
12 мая 2026, 03:07 | Обновлено 12 мая 2026, 03:08
Анатолий не совершил ни одного сейва

В понедельник, 11 мая 2026 года, состоялся матч 33-го тура чемпионата Португалии лиссабонской «Бенфикой» и «Брагой». Игра прошла на стадионе «Эштадиу Да Луж» и завершилась ничьей со счетом 2:2.

В этом поединке принял участие украинский вратарь Анатолий Трубин. Полузащитник Георгий Судаков просидел всю игру на замене.

Анатолий отыграл все 90 минут и пропустил дважды. При этом он не совершил ни одного сейва, поэтому получил оценку 5.5 и стал худшим игроком встречи.

Оценки за матч Бенфика – Брага:

