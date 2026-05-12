Худший на поле. Известна оценка Трубина за два пропущенных гола от Браги
Анатолий не совершил ни одного сейва
В понедельник, 11 мая 2026 года, состоялся матч 33-го тура чемпионата Португалии лиссабонской «Бенфикой» и «Брагой». Игра прошла на стадионе «Эштадиу Да Луж» и завершилась ничьей со счетом 2:2.
В этом поединке принял участие украинский вратарь Анатолий Трубин. Полузащитник Георгий Судаков просидел всю игру на замене.
Анатолий отыграл все 90 минут и пропустил дважды. При этом он не совершил ни одного сейва, поэтому получил оценку 5.5 и стал худшим игроком встречи.
Оценки за матч Бенфика – Брага:
