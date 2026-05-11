  4. Полузащитник ПСЖ повторно стал лучшим молодым игроком Лиги 1
Франция
11 мая 2026, 23:41
Дезире Дуэ провел еще один шикарный сезон

Getty Images/Global Images Ukraine. Дезире Дуэ

Национальный союз футболистов-профессионалов Франции объявил победителя в номинации «Лучший молодой футболист сезона в Лиге 1». Им второй год подряд стал фланговый полузащитник «Пари Сен-Жермен» Дезире Дуэ.

Игроку 20 лет, в 39 поединках сезона Дуэ отличился 13 раз и отдал 10 результативных передач партнерам.

Награду вручают с 1994 года. Ее выигрывали Зинедин Зидан, Робер Пирес, Тьерри Анри, Давид Трезеге, Джибриль Сиссе, Патрис Эвра, Франк Рибери, Эден Азар, Марко Верратти, Усман Дембеле, Килиан Мбаппе и другие.

Руслан Полищук
