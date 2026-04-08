  4. Дезире Дуэ стал шестым самым молодым игроком, забившим 10 голов в ЛЧ
08 апреля 2026, 22:54
138
0

Дезире Дуэ стал шестым самым молодым игроком, забившим 10 голов в ЛЧ

Ламин Ямаль продолжает лидировать в данном рейтинге

08 апреля 2026, 22:54 | Обновлено 08 апреля 2026, 22:55
138
0
Дезире Дуэ стал шестым самым молодым игроком, забившим 10 голов в ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Дезире Дуэ

Игрок ПСЖ Дезире Дуэ в возрасте 20 лет и 309 дней стал шестым самым молодым футболистом в истории Лиги чемпионов, забившим 10 голов в турнире.

Свой юбилейный 10-й гол француз забил в первом четвертьфинальном матче сезона 2025/26 против Ливерпуля.

Возрастной рекорд турнира среди игроков, забивших 10 голов, принадлежит испанцу Ламину Ямалю из Барселоны, забившему свой юбилейный гол в возрасте 18 лет и 248 дней.

Самые молодые игроки в истории Лиги чемпионов, забившие 10 голов в турнире

  • 18 лет и 248 дней – Ламин Ямаль (Испания)
  • 18 лет и 350 дней – Килиан Мбаппе (Франция)
  • 19 лет и 212 дней – Эрлинг Холанд (Норвегия)
  • 20 лет и 153 дня – Джуд Беллингем (Англия)
  • 20 лет и 307 дней – Карим Бензема (Франция)
  • 20 лет и 309 дней – Дезире Дуэ (Франция)
  • 21 год и 90 дней – Хавьер Савиола (Аргентина)
