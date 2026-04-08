Дезире Дуэ стал шестым самым молодым игроком, забившим 10 голов в ЛЧ
Ламин Ямаль продолжает лидировать в данном рейтинге
Игрок ПСЖ Дезире Дуэ в возрасте 20 лет и 309 дней стал шестым самым молодым футболистом в истории Лиги чемпионов, забившим 10 голов в турнире.
Свой юбилейный 10-й гол француз забил в первом четвертьфинальном матче сезона 2025/26 против Ливерпуля.
Возрастной рекорд турнира среди игроков, забивших 10 голов, принадлежит испанцу Ламину Ямалю из Барселоны, забившему свой юбилейный гол в возрасте 18 лет и 248 дней.
Самые молодые игроки в истории Лиги чемпионов, забившие 10 голов в турнире
- 18 лет и 248 дней – Ламин Ямаль (Испания)
- 18 лет и 350 дней – Килиан Мбаппе (Франция)
- 19 лет и 212 дней – Эрлинг Холанд (Норвегия)
- 20 лет и 153 дня – Джуд Беллингем (Англия)
- 20 лет и 307 дней – Карим Бензема (Франция)
- 20 лет и 309 дней – Дезире Дуэ (Франция)
- 21 год и 90 дней – Хавьер Савиола (Аргентина)
Désiré Doué has become the sixth-youngest player to reach 10 UEFA Champions League goals. pic.twitter.com/GSY87Ll2g8— Opta Analyst (@OptaAnalyst) April 8, 2026
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Отец спортсмена обвинил россию
Харьковчане просят честное судейство