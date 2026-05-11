Лучшим зарубежным игроком Франции стал лидер Баварии

Во Франции поводят итоги уходящего сезона 2025/26. В понедельник, 11 мая было названо имя лучшего футболиста страны, играющего за рубежом. Им стал вингер «Баварии» Майкл Олисе.

В активе 24-летнего игрока 22 гола и 30 результативных передач в 50 матчах сезона за свой клуб.

Этот приз вручается с 2016 года. Первым обладателем стал Антуан Гризманн, который повторно заслужил награду в 2024 году. Далее дважды подряд побеждал Н`Голо Канте. Карим Бензема выигрывал приз на протяжении четырех сезонов кряду. В прошлом году лучшим игроком стал еще один представитель «Реала», Килиан Мбаппе.