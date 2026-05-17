  4. Мирон МАРКЕВИЧ: «В команду пришли аферисты. Мне сделали предложение»
Мирон МАРКЕВИЧ: «В команду пришли аферисты. Мне сделали предложение»

Известный тренер – об уходе из «Карпат» в 1999 году

УАФ. Мирон Маркевич

Знаменитый украинский тренер Мирон Маркевич рассказал, почему покинул львовские «Карпаты» в 1999 году.

«Команда досталась каким-то случайным аферистам. Мне откровенно сказали, что их футбол не интересует. Мне сделали предложение: «Если ты хочешь с нами работать, то мы продадим ключевых игроков, твои десять процентов от продажи», – вспомнил Маркевич.

Ранее известный в прошлом тренер и футболист Йожеф Сабо нашел замену Сергею Реброву на посту главного тренера сборной Украины. Бывший тренер главной команды страны выдвинул кандидатуру Мирона Маркевича, последним местом работы которого были «Карпаты».

Молодой защитник Динамо снова попал в топ-5 лучших игроков мира
Мирон Маркевич чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Украинская Премьер-лига
Уверенная победа с дублем капитана. Карпаты разобрались с Вересом
Императрица Рима. Свитолина переиграла Гауфф и завоевала трофей WTA 1000!
Элина Свитолина – Коко Гауфф. Финал WTA 1000 в Риме. Видеообзор матча
Сине-желтые королевы грунта. Украинки повторили рекорд по финалам за сезон
Пономаренко хочет купить клуб из Лондона. Известна сумма предложения
це він про димінського?
Андреа Мальдера выбрал себе главного помощника в сборной Украины
Ястремская разобралась с Крейчиковой и выиграла трофей WTA 125 в Парме!
ЧМ по хоккею. Чемпион начал с поражения, победа сборной Чехии
ОФИЦИАЛЬНО. Дженоа попрощался с Русланом Малиновским
Моуриньо и Реал обсудили судьбу Андрея Лунина
Нокаут в третьем раунде. Хижняк провел первый с 2024 года бой в аматорах
Стартовал ЧМ по хоккею. Суперматч Канада – Швеция, победа Финляндии
Ребров принял радикальное решение. Тренера уничтожили за помощь Ермаку
