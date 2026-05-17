Мирон МАРКЕВИЧ: «В команду пришли аферисты. Мне сделали предложение»

Знаменитый украинский тренер Мирон Маркевич рассказал, почему покинул львовские «Карпаты» в 1999 году.

«Команда досталась каким-то случайным аферистам. Мне откровенно сказали, что их футбол не интересует. Мне сделали предложение: «Если ты хочешь с нами работать, то мы продадим ключевых игроков, твои десять процентов от продажи», – вспомнил Маркевич.

Ранее известный в прошлом тренер и футболист Йожеф Сабо нашел замену Сергею Реброву на посту главного тренера сборной Украины. Бывший тренер главной команды страны выдвинул кандидатуру Мирона Маркевича, последним местом работы которого были «Карпаты».