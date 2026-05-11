Готов пойти на снижение зарплаты. Дибала хочет остаться в Роме
Клуб пока не предлагает новый контракт
Звездный нападающий «Ромы» Пауло Дибала имеет желание остаться в клубе.
Как сообщает Ніколо Скира, аргентинец готов пойти на существенное сокращение зарплаты, чтобы остаться в клубе. Однако официального предложения о новом контракте Дибала от римлян пока не получал.
Главный тренер команды Джан Пьеро Гасперини хотел бы оставить игрока в составе, но окончательное решение примет владелец клуба Дэн Фридкин.
В текущем сезоне Дибала провел 25 матчей во всех турнирах, забив три гола и отдав пять результативных передач.
После 36 туров Серии А «Рома» занимает пятое место в турнирной таблице, имея в активе 67 очков и продолжая борьбу за выход в Лигу чемпионов.
