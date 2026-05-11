  Готов пойти на снижение зарплаты. Дибала хочет остаться в Роме
11 мая 2026, 23:07
Готов пойти на снижение зарплаты. Дибала хочет остаться в Роме

Клуб пока не предлагает новый контракт

Getty Images/Global Images Ukraine. Пауло Дибала

Звездный нападающий «Ромы» Пауло Дибала имеет желание остаться в клубе.

Как сообщает Ніколо Скира, аргентинец готов пойти на существенное сокращение зарплаты, чтобы остаться в клубе. Однако официального предложения о новом контракте Дибала от римлян пока не получал.

Главный тренер команды Джан Пьеро Гасперини хотел бы оставить игрока в составе, но окончательное решение примет владелец клуба Дэн Фридкин.

В текущем сезоне Дибала провел 25 матчей во всех турнирах, забив три гола и отдав пять результативных передач.

После 36 туров Серии А «Рома» занимает пятое место в турнирной таблице, имея в активе 67 очков и продолжая борьбу за выход в Лигу чемпионов.

Ранее стало известно, когда Довбик вернется в общую группу «Ромы».

Иван Чирко Источник: Николо Скира
