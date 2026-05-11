ОФИЦИАЛЬНО. Сыграл 25 минут. Фиорентина расторгла контракт с защитником

«Фиорентина» сообщила на официальном сайте о расторжении контракта с Тариком Лэмпти.

Соглашение между 25-летним фланговым защитником и итальянским клубом прекращено по обоюдному согласию сторон.

Лэмпти присоединился к «Фиорентине» летом 2025 года из «Брайтона» за 6 млн евро.

Однако за команду из Флоренции он провел всего 25 минут, выйдя на поле в двух матчах Серии А в сентябре 2025 года.

21 сентября он получил травму в игре четвертого тура Серии А с «Комо» (1:2), после чего восстанавливался и на поле больше не появлялся.

После 36 туров Серии А «Фиорентина» занимает 15-е место в турнирной таблице, имея в активе 38 очков, благодаря чему обеспечила себе сохранение прописки в элитном дивизионе.