Такое не удавалось никому. Фиорентина переписала историю Серии А

В воскресенье, 10 мая, «Фиорентина» в рамках 36-го тура Серии А дома сыграла вничью с «Дженоа» – 0:0.

Благодаря этому результату «фиалки» набрали 38 очков и официально гарантировали себе сохранение прописки в Серии А.

Таким образом «Фиорентина» стала первой командой в истории Серии А, которая смогла спастись, не одержав ни одной победы в первых 15 матчах чемпионата.

После первых десяти туров клуб принял решение уволить Стефано Пиоли. Новым наставником команды стал Паоло Ваноли, которому понадобилось еще пять игр, прежде чем команда наконец смогла отпраздновать первую победу. Она была одержана лишь 21 декабря, в предпоследнем туре 2025 года против «Удинезе» – 5:1.

В целом в этом сезоне «Фиорентина» имеет в Серии А 8 побед, 14 ничьих и 14 поражений и завершит чемпионат матчами с «Ювентусом» (17 мая) и «Аталантой» (24 мая), в которых уже не будет иметь турнирной мотивации.

