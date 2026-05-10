  4. Такое не удавалось никому. Фиорентина переписала историю Серии А
Италия
10 мая 2026, 19:38 | Обновлено 10 мая 2026, 19:39
Такое не удавалось никому. Фиорентина переписала историю Серии А

Спаслись, несмотря на провальный старт

Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 10 мая, «Фиорентина» в рамках 36-го тура Серии А дома сыграла вничью с «Дженоа» – 0:0.

Благодаря этому результату «фиалки» набрали 38 очков и официально гарантировали себе сохранение прописки в Серии А.

Таким образом «Фиорентина» стала первой командой в истории Серии А, которая смогла спастись, не одержав ни одной победы в первых 15 матчах чемпионата.

После первых десяти туров клуб принял решение уволить Стефано Пиоли. Новым наставником команды стал Паоло Ваноли, которому понадобилось еще пять игр, прежде чем команда наконец смогла отпраздновать первую победу. Она была одержана лишь 21 декабря, в предпоследнем туре 2025 года против «Удинезе» – 5:1.

В целом в этом сезоне «Фиорентина» имеет в Серии А 8 побед, 14 ничьих и 14 поражений и завершит чемпионат матчами с «Ювентусом» (17 мая) и «Аталантой» (24 мая), в которых уже не будет иметь турнирной мотивации.

Ранее сообщалось, что «Комо» впервые в истории сыграет в еврокубках.

Иван Чирко Источник: Tuttomercatoweb
По складу Фіорентина аж ніяк не була аутсайдером. Просто щось не пішло зі старту. Але врешті впорались
