Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Комо впервые в истории сыграет в еврокубках
Италия
10 мая 2026, 18:04 | Обновлено 10 мая 2026, 18:17
221
2

ОФИЦИАЛЬНО. Комо впервые в истории сыграет в еврокубках

Команда Сеска Фабрегаса добыла путевку на международную арену

10 мая 2026, 18:04 | Обновлено 10 мая 2026, 18:17
221
2 Comments
ОФИЦИАЛЬНО. Комо впервые в истории сыграет в еврокубках
Getty Images/Global Images Ukraine. Комо

«Комо» гарантировал себе участие в еврокубках в сезоне 2026/27.

В поединке 36-го тура чемпионата Италии подопечные Сеска Фабрегаса со счетом 1:0 обыграли «Верону», чего оказалось достаточно для того, чтобы получить путевку на международную арену.

Для «Комо» это второй сезон в элитном итальянском дивизионе после возвращения в 2024 году. Впервые в истории команда сыграет в еврокубках.

После 36 сыгранных матчей «лариджани» набрали 65 пунктов и расположились на пятой позиции. Ниже шестого места, которое дает путевку в Лигу Европы, математических шансов у команды опуститься нет.

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Интер Милан 36 27 4 5 85 - 31 17.05.26 19:00 Интер Милан - Эллас Верона09.05.26 Лацио 0:3 Интер Милан03.05.26 Интер Милан 2:0 Парма26.04.26 Торино 2:2 Интер Милан17.04.26 Интер Милан 3:0 Кальяри12.04.26 Комо 3:4 Интер Милан 85
2 Наполи 35 21 7 7 52 - 33 11.05.26 21:45 Наполи - Болонья02.05.26 Комо 0:0 Наполи24.04.26 Наполи 4:0 Кремонезе18.04.26 Наполи 0:2 Лацио12.04.26 Парма 1:1 Наполи06.04.26 Наполи 1:0 Милан 70
3 Ювентус 36 19 11 6 59 - 30 17.05.26 19:00 Ювентус - Фиорентина09.05.26 Лечче 0:1 Ювентус03.05.26 Ювентус 1:1 Эллас Верона26.04.26 Милан 0:0 Ювентус19.04.26 Ювентус 2:0 Болонья11.04.26 Аталанта 0:1 Ювентус 68
4 Милан 35 19 10 6 48 - 29 10.05.26 21:45 Милан - Аталанта03.05.26 Сассуоло 2:0 Милан26.04.26 Милан 0:0 Ювентус19.04.26 Эллас Верона 0:1 Милан11.04.26 Милан 0:3 Удинезе06.04.26 Наполи 1:0 Милан 67
5 Комо 36 18 11 7 60 - 28 17.05.26 19:00 Комо - Парма10.05.26 Эллас Верона 0:1 Комо02.05.26 Комо 0:0 Наполи26.04.26 Дженоа 0:2 Комо17.04.26 Сассуоло 2:1 Комо12.04.26 Комо 3:4 Интер Милан 65
6 Рома 35 20 4 11 52 - 29 10.05.26 19:00 Парма - Рома04.05.26 Рома 4:0 Фиорентина25.04.26 Болонья 0:2 Рома18.04.26 Рома 1:1 Аталанта10.04.26 Рома 3:0 Пиза05.04.26 Интер Милан 5:2 Рома 64
7 Аталанта 35 14 13 8 47 - 32 10.05.26 21:45 Милан - Аталанта02.05.26 Аталанта 0:0 Дженоа27.04.26 Кальяри 3:2 Аталанта18.04.26 Рома 1:1 Аталанта11.04.26 Аталанта 0:1 Ювентус06.04.26 Лечче 0:3 Аталанта 55
8 Лацио 36 13 12 11 39 - 37 17.05.26 19:00 Рома - Лацио09.05.26 Лацио 0:3 Интер Милан04.05.26 Кремонезе 1:2 Лацио27.04.26 Лацио 3:3 Удинезе18.04.26 Наполи 0:2 Лацио13.04.26 Фиорентина 1:0 Лацио 51
9 Удинезе 36 14 8 14 45 - 46 17.05.26 19:00 Удинезе - Кремонезе09.05.26 Кальяри 0:2 Удинезе02.05.26 Удинезе 2:0 Торино27.04.26 Лацио 3:3 Удинезе18.04.26 Удинезе 0:1 Парма11.04.26 Милан 0:3 Удинезе 50
10 Болонья 35 14 7 14 42 - 41 11.05.26 21:45 Наполи - Болонья03.05.26 Болонья 0:0 Кальяри25.04.26 Болонья 0:2 Рома19.04.26 Ювентус 2:0 Болонья12.04.26 Болонья 2:0 Лечче05.04.26 Кремонезе 1:2 Болонья 49
11 Сассуоло 36 14 7 15 44 - 46 17.05.26 19:00 Сассуоло - Лечче08.05.26 Торино 2:1 Сассуоло03.05.26 Сассуоло 2:0 Милан26.04.26 Фиорентина 0:0 Сассуоло17.04.26 Сассуоло 2:1 Комо12.04.26 Дженоа 2:1 Сассуоло 49
12 Торино 36 12 8 16 41 - 59 17.05.26 19:00 Кальяри - Торино08.05.26 Торино 2:1 Сассуоло02.05.26 Удинезе 2:0 Торино26.04.26 Торино 2:2 Интер Милан19.04.26 Кремонезе 0:0 Торино11.04.26 Торино 2:1 Эллас Верона 44
13 Парма 35 10 12 13 25 - 42 10.05.26 19:00 Парма - Рома03.05.26 Интер Милан 2:0 Парма25.04.26 Парма 1:0 Пиза18.04.26 Удинезе 0:1 Парма12.04.26 Парма 1:1 Наполи04.04.26 Лацио 1:1 Парма 42
14 Дженоа 35 10 10 15 40 - 48 17.05.26 19:00 Дженоа - Милан10.05.26 Фиорентина 0:0 Дженоа02.05.26 Аталанта 0:0 Дженоа26.04.26 Дженоа 0:2 Комо19.04.26 Пиза 1:2 Дженоа12.04.26 Дженоа 2:1 Сассуоло 40
15 Кальяри 36 9 10 17 36 - 51 17.05.26 19:00 Кальяри - Торино09.05.26 Кальяри 0:2 Удинезе03.05.26 Болонья 0:0 Кальяри27.04.26 Кальяри 3:2 Аталанта17.04.26 Интер Милан 3:0 Кальяри11.04.26 Кальяри 1:0 Кремонезе 37
16 Фиорентина 35 8 13 14 38 - 49 17.05.26 19:00 Ювентус - Фиорентина10.05.26 Фиорентина 0:0 Дженоа04.05.26 Рома 4:0 Фиорентина26.04.26 Фиорентина 0:0 Сассуоло20.04.26 Лечче 1:1 Фиорентина13.04.26 Фиорентина 1:0 Лацио 37
17 Лечче 36 8 8 20 24 - 48 17.05.26 19:00 Сассуоло - Лечче09.05.26 Лечче 0:1 Ювентус01.05.26 Пиза 1:2 Лечче25.04.26 Эллас Верона 0:0 Лечче20.04.26 Лечче 1:1 Фиорентина12.04.26 Болонья 2:0 Лечче 32
18 Кремонезе 35 6 10 19 27 - 53 17.05.26 19:00 Удинезе - Кремонезе10.05.26 Кремонезе 3:0 Пиза04.05.26 Кремонезе 1:2 Лацио24.04.26 Наполи 4:0 Кремонезе19.04.26 Кремонезе 0:0 Торино11.04.26 Кальяри 1:0 Кремонезе 28
19 Эллас Верона 36 3 11 22 24 - 58 17.05.26 19:00 Интер Милан - Эллас Верона10.05.26 Эллас Верона 0:1 Комо03.05.26 Ювентус 1:1 Эллас Верона25.04.26 Эллас Верона 0:0 Лечче19.04.26 Эллас Верона 0:1 Милан11.04.26 Торино 2:1 Эллас Верона 20
20 Пиза 35 2 12 21 25 - 63 17.05.26 19:00 Пиза - Наполи10.05.26 Кремонезе 3:0 Пиза01.05.26 Пиза 1:2 Лечче25.04.26 Парма 1:0 Пиза19.04.26 Пиза 1:2 Дженоа10.04.26 Рома 3:0 Пиза 18
Полная таблица

По теме:
Малиновский вышел на замену, а Дженоа сыграл вничью с Фиорентиной
Парма – Рома. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Фиорентина – Дженоа. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Комо Серия A чемпионат Италии по футболу
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

41-й титул. Шахтера оторвался от Динамо по количеству трофеев в Украине
Футбол | 10 мая 2026, 17:45 5
41-й титул. Шахтера оторвался от Динамо по количеству трофеев в Украине
41-й титул. Шахтера оторвался от Динамо по количеству трофеев в Украине

Горняки в 16-й раз завоевали победу в Украинской Премьер-лиге

Хамзат Чимаев – Шон Стрикленд. Бой за титул UFC. Смотреть онлайн LIVE
MMA | 10 мая 2026, 07:00 0
Хамзат Чимаев – Шон Стрикленд. Бой за титул UFC. Смотреть онлайн LIVE
Хамзат Чимаев – Шон Стрикленд. Бой за титул UFC. Смотреть онлайн LIVE

Турнир по смешанным единоборствам состоится в ночь на 10 мая в американском Ньюарке

Усик получит роскошную награду, если победит Верховена
Бокс | 10.05.2026, 01:32
Усик получит роскошную награду, если победит Верховена
Усик получит роскошную награду, если победит Верховена
Мирон МАРКЕВИЧ: «Игра Динамо – это уже давно стыдоба, а Костюк должен...»
Футбол | 10.05.2026, 13:42
Мирон МАРКЕВИЧ: «Игра Динамо – это уже давно стыдоба, а Костюк должен...»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Игра Динамо – это уже давно стыдоба, а Костюк должен...»
Андреа Мальдера не приехал в Украину из-за россиян
Футбол | 10.05.2026, 08:40
Андреа Мальдера не приехал в Украину из-за россиян
Андреа Мальдера не приехал в Украину из-за россиян
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
6 місце не дає путівку дл ЛЄ, поки що. Тільки якщо Лаціо програє фінал КІ.
Ответить
0
Ну бля... читайте свій титул, як ви відобразили призвище тренера? А текст взагалі повне гівно. Ні аналізу ні ідей, констатація факту, це ми і самі бачимо, на кой хер ви нам потирібні - журналісти-счпеціалісти-онаністи. 
Ответить
0
Популярные новости
Решение принято. В Шахтере определились с наставником на следующий сезон
Решение принято. В Шахтере определились с наставником на следующий сезон
10.05.2026, 06:44 6
Футбол
Украинцы услышали неприятные новости от Мальдеры. Идет серьезная борьба
Украинцы услышали неприятные новости от Мальдеры. Идет серьезная борьба
10.05.2026, 08:59 13
Футбол
Свитолина выиграла стартовый матч на супертурнире WTA 1000 в Риме
Свитолина выиграла стартовый матч на супертурнире WTA 1000 в Риме
08.05.2026, 21:27 12
Теннис
Реал определился со стартовым вратарем на матч против Барселоны
Реал определился со стартовым вратарем на матч против Барселоны
10.05.2026, 09:44 1
Футбол
В Британии записали Усику первое поражение в профессиональной карьере
В Британии записали Усику первое поражение в профессиональной карьере
09.05.2026, 08:31 4
Бокс
Пономаренко хочет купить знаменитый клуб, в котором блистала легенда Динамо
Пономаренко хочет купить знаменитый клуб, в котором блистала легенда Динамо
09.05.2026, 09:25 44
Футбол
Турки Аль-Шейх нашел соперника для Усика. Бой побьет рекорд Кличко
Турки Аль-Шейх нашел соперника для Усика. Бой побьет рекорд Кличко
09.05.2026, 08:01
Бокс
ЧМ по хоккею. Сборная Украины завершила турнир победой над Японией
ЧМ по хоккею. Сборная Украины завершила турнир победой над Японией
08.05.2026, 19:13 71
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем