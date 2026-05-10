ОФИЦИАЛЬНО. Комо впервые в истории сыграет в еврокубках

«Комо» гарантировал себе участие в еврокубках в сезоне 2026/27.

В поединке 36-го тура чемпионата Италии подопечные Сеска Фабрегаса со счетом 1:0 обыграли «Верону», чего оказалось достаточно для того, чтобы получить путевку на международную арену.

Для «Комо» это второй сезон в элитном итальянском дивизионе после возвращения в 2024 году. Впервые в истории команда сыграет в еврокубках.

После 36 сыгранных матчей «лариджани» набрали 65 пунктов и расположились на пятой позиции. Ниже шестого места, которое дает путевку в Лигу Европы, математических шансов у команды опуститься нет.

FOR THE FIRST TIME EVER: QUALIFIED FOR EUROPE!!!!!! pic.twitter.com/usssJsQsmj — Como1907 (@Como_1907) May 10, 2026