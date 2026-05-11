Свентек уничтожила Осаку и спокойно вышла в четвертьфинал WTA 1000 в Риме

Третья ракетка мира Ига Свентек (Польша) прошла в четвертьфинал большого грунтового турнира WTA 1000 в Риме, Италия.

В четвертом раунде полька разгромила Наоми Осаку (Япония, WTA 16) за 1 час и 22 минуты, отдав всего три гейма.

WTA 1000 Рим. Грунт, 1/8 финала

Наоми Осака (Япония) [15] – Ига Свентек (Польша) [4] – 2:6, 1:6

Это было четвертое очное противостояние соперниц. Свентек в третий раз одолела Осаку.

Помимо Наоми, Ига в столице Италии также переиграла Кэти Макнелли и Элизабетту Коччаретто. Следующей оппоненткой польки будет Джессика Пегула.

Свентек проведет 27-й четвертьфинал на соревнованиях категории WTA 1000, пятый в Риме, 58-й на уровне Тура и пятый в 2026 году. В этом сезоне Ига еще ни разу не играла в полуфинале.

Свентек (24 года и 339 дней) – самая молодая теннисистка, которая достигла пяти четвертьфиналов в Риме со времен Серены Уильямс (22 года и 226 дней) в 2004 году.

С 1975 года Ига (70,0% – 21 победа и 9 поражений) уступает по проценту побед только Серене (72,9% – 113 побед и 42 поражения) среди теннисисток, которые провели минимум 20 матчей против соперниц, занимавших первую строчку рейтинга WTA.

Getty Images/Global Images Ukraine

