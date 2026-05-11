Саудовская Аравия. Лучший клуб Азии вырвал победу на последних минутах
Аль-Ахли в гостях переиграл Аль-Таавун со счетом 2:1
Вечером 11 мая состоялись поединки 32-го тура чемпионата Саудовской Аравии.
Аль-Ахли, победитель Лиги чемпионов Азии, вырвал победу у клуба Аль-Таавун (2:1), забив победный гол в конце матча
Неом СК с таким же счетом переиграл Аль-Шабаб (2:1), экс-команду украинского голкипера Георгия Бущана.
В чемпионской гонке Аль-Наср (команда Криштиану Роналду) и Аль-Хиляль (за которую играет Карим Бензема) разделены двумя очками (если считать по потерянным).
Топ-4: Аль-Наср (82 очка), Аль-Хиляль (77 и игра в запасе), Аль-Ахли (75), Аль-Кадисия (71).
Чемпионат Саудовской Аравии
32-й тур. 11 мая 2026
Неом СК – Аль-Шабаб – 2:1
Голы: Бенрахма, 19 (пен), 45 (пен) – Карраско, 78
Аль-Таавун – Аль-Ахли – 1:2
Голы: Фюльжени, 55 – Тоуни, 17, Ибаньес, 79
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Аль-Наср Эр-Рияд
|32
|27
|1
|4
|86 - 26
|12.05.26 21:00 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Хиляль07.05.26 Аль-Шабаб Эр-Рияд 2:4 Аль-Наср Эр-Рияд03.05.26 Аль-Кадaсиа 3:1 Аль-Наср Эр-Рияд29.04.26 Аль-Наср Эр-Рияд 2:0 Аль-Ахли Джидда15.04.26 Аль-Наср Эр-Рияд 1:0 Аль-Иттифак11.04.26 Аль-Ахдуд 0:2 Аль-Наср Эр-Рияд
|82
|2
|Аль-Хиляль
|31
|23
|8
|0
|81 - 26
|12.05.26 21:00 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Хиляль05.05.26 Аль-Халидж 1:2 Аль-Хиляль02.05.26 Аль-Хазм 0:3 Аль-Хиляль28.04.26 Аль-Хиляль 1:0 Дамак08.04.26 Аль-Хиляль 6:0 Аль-Холуд04.04.26 Аль-Хиляль 2:2 Аль-Таавун
|77
|3
|Аль-Ахли Джидда
|32
|23
|6
|3
|64 - 24
|16.05.26 21:00 Аль-Ахли Джидда - Аль-Холуд11.05.26 Аль-Таавун 1:2 Аль-Ахли Джидда06.05.26 Аль-Ахли Джидда 3:1 Аль-Фатех03.05.26 Аль-Ахли Джидда 4:0 Аль-Ахдуд29.04.26 Аль-Наср Эр-Рияд 2:0 Аль-Ахли Джидда08.04.26 Аль-Фейха 1:1 Аль-Ахли Джидда
|75
|4
|Аль-Кадaсиа
|32
|21
|8
|3
|76 - 33
|14.05.26 21:00 Аль-Кадaсиа - Аль-Хазм09.05.26 Аль-Фейха 1:2 Аль-Кадaсиа03.05.26 Аль-Кадaсиа 3:1 Аль-Наср Эр-Рияд29.04.26 Аль-Рияд 0:4 Аль-Кадaсиа14.04.26 Аль-Кадaсиа 2:2 Аль-Шабаб Эр-Рияд09.04.26 Дамак 1:1 Аль-Кадaсиа
|71
|5
|Аль-Иттихад
|31
|15
|7
|9
|49 - 39
|14.05.26 21:00 Аль-Иттифак - Аль-Иттихад10.05.26 Аль-Иттихад 2:1 Дамак04.05.26 Аль-Иттихад 0:0 Аль-Холуд29.04.26 Аль-Таавун 0:2 Аль-Иттихад08.04.26 Аль-Иттихад 3:4 Неом03.04.26 Аль-Иттихад 1:0 Аль-Хазм
|52
|6
|Аль-Таавун
|32
|15
|7
|10
|58 - 43
|15.05.26 21:00 Аль-Таавун - Аль-Рияд11.05.26 Аль-Таавун 1:2 Аль-Ахли Джидда03.05.26 Аль-Шабаб Эр-Рияд 1:5 Аль-Таавун29.04.26 Аль-Таавун 0:2 Аль-Иттихад23.04.26 Аль-Наджма 1:2 Аль-Таавун11.04.26 Аль-Таавун 1:2 Аль-Холуд
|52
|7
|Аль-Иттифак
|32
|14
|7
|11
|49 - 51
|14.05.26 21:00 Аль-Иттифак - Аль-Иттихад09.05.26 Аль-Халидж 0:5 Аль-Иттифак04.05.26 Аль-Иттифак 0:0 Аль-Наджма30.04.26 Аль-Ахдуд 1:3 Аль-Иттифак15.04.26 Аль-Наср Эр-Рияд 1:0 Аль-Иттифак09.04.26 Аль-Иттифак 2:3 Аль-Рияд
|49
|8
|Неом
|32
|12
|8
|12
|42 - 45
|16.05.26 19:05 Аль-Хиляль - Неом11.05.26 Неом 2:1 Аль-Шабаб Эр-Рияд02.05.26 Аль-Фатех 2:2 Неом28.04.26 Неом 1:1 Аль-Хазм11.04.26 Аль-Наджма 2:1 Неом08.04.26 Аль-Иттихад 3:4 Неом
|44
|9
|Аль-Хазм
|32
|10
|9
|13
|36 - 55
|14.05.26 21:00 Аль-Кадaсиа - Аль-Хазм09.05.26 Аль-Наджма 2:2 Аль-Хазм02.05.26 Аль-Хазм 0:3 Аль-Хиляль28.04.26 Неом 1:1 Аль-Хазм24.04.26 Аль-Хазм 2:1 Аль-Рияд11.04.26 Аль-Хазм 2:0 Аль-Фейха
|39
|10
|Аль-Фейха
|32
|10
|8
|14
|41 - 50
|15.05.26 19:15 Дамак - Аль-Фейха09.05.26 Аль-Фейха 1:2 Аль-Кадaсиа04.05.26 Аль-Фейха 4:2 Аль-Рияд30.04.26 Аль-Холуд 1:1 Аль-Фейха11.04.26 Аль-Хазм 2:0 Аль-Фейха08.04.26 Аль-Фейха 1:1 Аль-Ахли Джидда
|38
|11
|Аль-Халидж
|32
|10
|7
|15
|52 - 55
|16.05.26 19:05 Аль-Ахдуд - Аль-Халидж09.05.26 Аль-Халидж 0:5 Аль-Иттифак05.05.26 Аль-Халидж 1:2 Аль-Хиляль02.05.26 Дамак 0:2 Аль-Халидж28.04.26 Аль-Халидж 3:1 Аль-Наджма24.04.26 Аль-Фатех 1:0 Аль-Халидж
|37
|12
|Аль-Фатех
|32
|8
|9
|15
|39 - 55
|14.05.26 18:55 Аль-Фатех - Аль-Наджма10.05.26 Аль-Рияд 1:0 Аль-Фатех06.05.26 Аль-Ахли Джидда 3:1 Аль-Фатех02.05.26 Аль-Фатех 2:2 Неом28.04.26 Аль-Шабаб Эр-Рияд 1:1 Аль-Фатех24.04.26 Аль-Фатех 1:0 Аль-Халидж
|33
|13
|Аль-Шабаб Эр-Рияд
|32
|7
|11
|14
|41 - 54
|17.05.26 21:00 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Иттихад11.05.26 Неом 2:1 Аль-Шабаб Эр-Рияд07.05.26 Аль-Шабаб Эр-Рияд 2:4 Аль-Наср Эр-Рияд03.05.26 Аль-Шабаб Эр-Рияд 1:5 Аль-Таавун28.04.26 Аль-Шабаб Эр-Рияд 1:1 Аль-Фатех14.04.26 Аль-Кадaсиа 2:2 Аль-Шабаб Эр-Рияд
|32
|14
|Аль-Холуд
|31
|9
|4
|18
|39 - 58
|12.05.26 19:20 Аль-Холуд - Аль-Ахдуд04.05.26 Аль-Иттихад 0:0 Аль-Холуд30.04.26 Аль-Холуд 1:1 Аль-Фейха11.04.26 Аль-Таавун 1:2 Аль-Холуд08.04.26 Аль-Хиляль 6:0 Аль-Холуд03.04.26 Аль-Холуд 2:2 Аль-Халидж
|31
|15
|Дамак
|32
|5
|11
|16
|28 - 51
|15.05.26 19:15 Дамак - Аль-Фейха10.05.26 Аль-Иттихад 2:1 Дамак02.05.26 Дамак 0:2 Аль-Халидж28.04.26 Аль-Хиляль 1:0 Дамак23.04.26 Дамак 2:0 Аль-Ахдуд09.04.26 Дамак 1:1 Аль-Кадaсиа
|26
|16
|Аль-Рияд
|32
|6
|8
|18
|33 - 62
|15.05.26 21:00 Аль-Таавун - Аль-Рияд10.05.26 Аль-Рияд 1:0 Аль-Фатех04.05.26 Аль-Фейха 4:2 Аль-Рияд29.04.26 Аль-Рияд 0:4 Аль-Кадaсиа24.04.26 Аль-Хазм 2:1 Аль-Рияд09.04.26 Аль-Иттифак 2:3 Аль-Рияд
|26
|17
|Аль-Ахдуд
|31
|4
|4
|23
|24 - 68
|12.05.26 19:20 Аль-Холуд - Аль-Ахдуд03.05.26 Аль-Ахли Джидда 4:0 Аль-Ахдуд30.04.26 Аль-Ахдуд 1:3 Аль-Иттифак23.04.26 Дамак 2:0 Аль-Ахдуд11.04.26 Аль-Ахдуд 0:2 Аль-Наср Эр-Рияд05.04.26 Аль-Ахдуд 1:0 Аль-Фатех
|16
|18
|Аль-Наджма
|32
|2
|7
|23
|31 - 74
|14.05.26 18:55 Аль-Фатех - Аль-Наджма09.05.26 Аль-Наджма 2:2 Аль-Хазм04.05.26 Аль-Иттифак 0:0 Аль-Наджма28.04.26 Аль-Халидж 3:1 Аль-Наджма23.04.26 Аль-Наджма 1:2 Аль-Таавун11.04.26 Аль-Наджма 2:1 Неом
|13
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
