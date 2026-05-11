  Названы арбитры на финал Лиги конференций Кристал Пэлес – Райо Вальекано
11 мая 2026, 21:37 | Обновлено 11 мая 2026, 21:54
УЕФА выбрал судей на главный матч турнира

Getty Images/Global Images Ukraine. Маурицио Мариани

УЕФА назначил бригаду арбитров на финал Лиги конференций, в котором встретятся «Кристал Пэлас» (Англия) и «Райо Вальекано» (Испания).

Главным арбитром матча станет итальянец Маурицио Мариани, который в этом сезоне отсудил семь матчей Лиги чемпионов.

Ассистентами главного судьи будут работать другие итальянцы - Даниэле Биндони и Альберто Тегони. Четвертым арбитром станет Гленн Нюберг из Швейцарии.

Помогать арбитру по системе VAR будет итальянец Марко Ди Белло.

Нынешний финал Лиги конференций состоится 27 мая в немецком Лейпциге на «Ред Булл Арена». Начало матча запланировано на 22:00.

Начиная с 2022 года, победителями Лиги конференций становились «Рома», «Вест Хэм», «Олимпиакос» и «Челси».

Если до «Кристал Пэласа» английские клубы уже доходили до финала ЛК, то «Райо Вальекано» стал вторым представителем Испании, вышедшим в финал этого турнира. Подобного достижения добился «Бетис», который разгромно уступил «Челси» в сезоне 2024/25 (1:4).

Андрей Витренко Источник: УЕФА
