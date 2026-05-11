11 мая 2026, 17:56
Стало известно, кто рассудит финал Лиги чемпионов ПСЖ – Арсенал

Главным арбитром назначен немец Даниэль Зиберт

Getty Images/Global Images Ukraine

30 мая 2026 года состоится финальный матч Лиги чемпионов сезона 2025/26 между парижским «Пари Сен-Жермен» и лондонским «Арсеналом».

Этот поединок будет обслуживать бригада арбитров из Германии и Швейцарии, сообщает официальный сайт УЕФА.

Главным арбитром встречи назначен немец Даниэль Зиберт. Его ассистентами стали его соотечественники Ян Зайдель и Рафаэль Фольтин. За VAR на матче будут отвечать немцы Бастиан Данкерт и Роберт Шредер. Четвертый арбитр – швейцарец Сандро Шерер.

Начало матча «ПСЖ» – «Арсенал» запланировано на 30 мая в 19:00 по киевскому времени.

Дмитрий Вус Источник: УЕФА
