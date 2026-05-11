Стало известно, кто рассудит финал Лиги чемпионов ПСЖ – Арсенал
Главным арбитром назначен немец Даниэль Зиберт
30 мая 2026 года состоится финальный матч Лиги чемпионов сезона 2025/26 между парижским «Пари Сен-Жермен» и лондонским «Арсеналом».
Этот поединок будет обслуживать бригада арбитров из Германии и Швейцарии, сообщает официальный сайт УЕФА.
Главным арбитром встречи назначен немец Даниэль Зиберт. Его ассистентами стали его соотечественники Ян Зайдель и Рафаэль Фольтин. За VAR на матче будут отвечать немцы Бастиан Данкерт и Роберт Шредер. Четвертый арбитр – швейцарец Сандро Шерер.
Начало матча «ПСЖ» – «Арсенал» запланировано на 30 мая в 19:00 по киевскому времени.
