УЕФА назначил судей на финал Лиги Европы Фрайбург – Астон Вилла

37-летний французский арбитр Франсуа Летексье станет главным рефери финала Лиги Европы «Фрайбург» (Германия) – «Астон Вилла» (Англия).

В этом сезоне Франсуа большую часть матчей отработал во французской Лиге 1, также на его счету восемь поединков в Лиге чемпионов.

Помощниками Летексье в финале Лиги Европы станут его соотечественники – Сирин Мунье и Мехди Рахмуни. Четвёртым арбитром назначен Алехандро Эрнандес из Испании.

Работу системы VAR будет контролировать французский судья Жером Брисар.

Финал Лиги Европы 2025/26 пройдет 20 мая в столице Турции Стамбуле на стадионе «Beşiktaş Park». Начало – в 22:00 по киевскому времени.