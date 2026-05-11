  УЕФА назначил судей на финал Лиги Европы Фрайбург – Астон Вилла
11 мая 2026, 22:37 | Обновлено 11 мая 2026, 22:40
УЕФА назначил судей на финал Лиги Европы Фрайбург – Астон Вилла

Главным рефери станет француз Франсуа Летексье

222
Getty Images/Global Images Ukraine. Франсуа Летексье

37-летний французский арбитр Франсуа Летексье станет главным рефери финала Лиги Европы «Фрайбург» (Германия) – «Астон Вилла» (Англия).

В этом сезоне Франсуа большую часть матчей отработал во французской Лиге 1, также на его счету восемь поединков в Лиге чемпионов.

Помощниками Летексье в финале Лиги Европы станут его соотечественники – Сирин Мунье и Мехди Рахмуни. Четвёртым арбитром назначен Алехандро Эрнандес из Испании.

Работу системы VAR будет контролировать французский судья Жером Брисар.

Финал Лиги Европы 2025/26 пройдет 20 мая в столице Турции Стамбуле на стадионе «Beşiktaş Park». Начало – в 22:00 по киевскому времени.

