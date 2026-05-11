Пятая ракетка мира впервые с 2021 года вышла в 1/4 финала тысячника в Риме

Пятая ракетка мира Джессика Пегула из США прошла в четвертьфинал большого грунтового турнира WTA 1000 в Риме, столице Италии.

В четвертом раунде американка в двух сетах переиграла представительницу Австрии Анастасию Потапову (WTA 38), которая до декабря 2025 года играла за россию. Встреча завершилась за 1 час и 39 минут.

WTA 1000 Рим. Грунт, 1/8 финала

Джессика Пегула (США) [5] – Анастасия Потапова (Австрия) [Q] – 7:6 (8:6), 6:2

Пегула провела шестое очное противостояние против Потаповой и одержала шестую победу.

В столице Италии Джессика, помимо Анастасии, также выбила Зейнеп Сонмез и Ребеку Машарову. Следующей оппоненткой американки будет либо Наоми Осака, либо Ига Свентек.

Пегула во второй раз в карьере сыграет в четвертьфинале Рима и впервые с 2021 года, когда уступила на этой стадии Петре Мартич.

Всего для Джессики это будет 58-й четвертьфинал в карьере на уровне Тура и седьмой в 2026 году.

