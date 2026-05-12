Операция перед ЧМ-2026. Сборная США потеряла важного игрока

24-летний защитник мадридского «Атлетико» Джонни Кардосо выбыл на неопределенный срок после одной из тренировок «матрасников».

Клубные врачи диагностировали у футболиста растяжение высокой степени с поражением сустава.

У Кардосо не осталось другого выбора, кроме как лечь на операционный стол и перенести хирургическое вмешательство.

После летнего трансфера из «Бетиса» в «Атлетико» Кардосо отыграл в составе мадридцев 30 поединков и забил один мяч.

Операция, вероятнее всего, поставит крест на участии Джонни в домашнем чемпионате мира 2026 года.

На чемпионате мира США будет выступать в группе D против Парагвая, Турции и Австралии.