  Операция перед ЧМ-2026. Сборная США потеряла важного игрока
12 мая 2026, 09:34 | Обновлено 12 мая 2026, 09:40
Джонни Кардосо оказался в лазарете

Getty Images/Global Images Ukraine. Джонни Кардосо

24-летний защитник мадридского «Атлетико» Джонни Кардосо выбыл на неопределенный срок после одной из тренировок «матрасников».

Клубные врачи диагностировали у футболиста растяжение высокой степени с поражением сустава.

У Кардосо не осталось другого выбора, кроме как лечь на операционный стол и перенести хирургическое вмешательство.

После летнего трансфера из «Бетиса» в «Атлетико» Кардосо отыграл в составе мадридцев 30 поединков и забил один мяч.

Операция, вероятнее всего, поставит крест на участии Джонни в домашнем чемпионате мира 2026 года.

На чемпионате мира США будет выступать в группе D против Парагвая, Турции и Австралии.

Джонни Кардосо Атлетико Мадрид сборная США по футболу ЧМ-2026 по футболу травма чемпионат Испании по футболу Ла Лига операция
Андрей Витренко Источник: ФК Атлетико Мадрид
