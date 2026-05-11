  4. Симеоне с гордостью назвал лучшую команду мира. Она из Испании
11 мая 2026, 18:11 |
Симеоне с гордостью назвал лучшую команду мира. Она из Испании

Диего Симеоне восхищается «Барселоной»

У «Атлетико» нет турнирной мотивации на последние матчи сезона, и главный тренер команды Диего Симеоне перед матчем с «Осасуной» позволил себе порассуждать не только о предстоящей игре.

Аргентинский специалист назвал свой вариант лучшей команды планеты на сегодняшний день: «Барселона» – лучшая команда в мире. Она выиграла чемпионат, играя очень хорошо, как и в прошлом сезоне. И всё, о чём я мог думать, смотря поединок с «Реалом», было: «Боже мой, мы дважды выбили эту команду в сезоне», – заявил Симеоне.

«Атлетико» прошел «Барселону» в Кубке Испании, а вскоре и в Лиге чемпионов. В воскресенье каталонцы обыграли «Реал» и стали чемпионами Ла Лиги.

Руслан Полищук Источник: Marca
