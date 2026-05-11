Рэшфорд вошел в топ-20 самых результативных новичков в истории Барселоны

Английский нападающий Барселоны Маркус Рэшфорд в матче против Реала отметился своим очередным результативным действием (гол) за клуб в сезоне 2025/26.

В активе англичанина теперь 14 голов и 14 ассистистов во всех турнирах в составе блаугранас.

28 результативных действий Рэшфорда стали 18-м результатом в истории Барселоны среди новичков в их дебютном сезоне. Позади нападающего остался даже Гарри Линекер, который в свое время в своем первом сезоне совершил 24 голевых действия.

Рекордсменом клуба является бразилец Роналдо, в дебютном сезоне за каталонцев отличившийся 60 результативными действиями.

Новички Барселоны с наибольшим количеством результативных действий за клуб в дебютном сезоне во всех турнирах