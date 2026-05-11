  4. Рэшфорд вошел в топ-20 самых результативных новичков в истории Барселоны
Испания
11 мая 2026, 19:04 | Обновлено 11 мая 2026, 19:05
Рэшфорд вошел в топ-20 самых результативных новичков в истории Барселоны

Англичанин отличился уже 28 результативными действиями за клуб в сезоне 2025/26

Getty Images/Global Images Ukraine. Маркус Рэшфорд

Английский нападающий Барселоны Маркус Рэшфорд в матче против Реала отметился своим очередным результативным действием (гол) за клуб в сезоне 2025/26.

В активе англичанина теперь 14 голов и 14 ассистистов во всех турнирах в составе блаугранас.

28 результативных действий Рэшфорда стали 18-м результатом в истории Барселоны среди новичков в их дебютном сезоне. Позади нападающего остался даже Гарри Линекер, который в свое время в своем первом сезоне совершил 24 голевых действия.

Рекордсменом клуба является бразилец Роналдо, в дебютном сезоне за каталонцев отличившийся 60 результативными действиями.

Новички Барселоны с наибольшим количеством результативных действий за клуб в дебютном сезоне во всех турнирах

  1. 60 – Роналдо (Бразилия)
  2. 48 – Луис Суарес (Уругвай)
  3. 46 – Ромарио (Бразилия)
  4. 44 – Ханс Кранкль (Австрия)
  5. 41 – Диего Марадона (Аргентина)
  6. 41 – Роберт Левандовски (Польша)
  7. 36 – Самуэль Это'о (Камерун)
  8. 35 – Сеск Фабрегас (Испания)
  9. 35 – Давид Вилья (Испания)
  10. 34 – Златан Ибрагимович (Швеция)
  11. 34 – Роналдиньо (Бразилия)
  12. 33 – Хавьер Савиола (Аргентина)
  13. 33 – Ривалдо (Бразилия)
  14. 32 – Йохан Кройф (Нидерланды)
  15. 31 – Кини (Испания)
  16. 30 – Патрик Клюйверт (Нидерланды)
  17. 30 – Неймар (Бразилия)
  18. 28 – Маркус Рэшфорд (Англия)
  19. 26 – Эулохио Мартинес (Парагвай)
  20. 24 – Гарри Линекер (Англия)
Сергей Турчак
