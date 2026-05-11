Рэшфорд вошел в топ-20 самых результативных новичков в истории Барселоны
Англичанин отличился уже 28 результативными действиями за клуб в сезоне 2025/26
Английский нападающий Барселоны Маркус Рэшфорд в матче против Реала отметился своим очередным результативным действием (гол) за клуб в сезоне 2025/26.
В активе англичанина теперь 14 голов и 14 ассистистов во всех турнирах в составе блаугранас.
28 результативных действий Рэшфорда стали 18-м результатом в истории Барселоны среди новичков в их дебютном сезоне. Позади нападающего остался даже Гарри Линекер, который в свое время в своем первом сезоне совершил 24 голевых действия.
Рекордсменом клуба является бразилец Роналдо, в дебютном сезоне за каталонцев отличившийся 60 результативными действиями.
Новички Барселоны с наибольшим количеством результативных действий за клуб в дебютном сезоне во всех турнирах
- 60 – Роналдо (Бразилия)
- 48 – Луис Суарес (Уругвай)
- 46 – Ромарио (Бразилия)
- 44 – Ханс Кранкль (Австрия)
- 41 – Диего Марадона (Аргентина)
- 41 – Роберт Левандовски (Польша)
- 36 – Самуэль Это'о (Камерун)
- 35 – Сеск Фабрегас (Испания)
- 35 – Давид Вилья (Испания)
- 34 – Златан Ибрагимович (Швеция)
- 34 – Роналдиньо (Бразилия)
- 33 – Хавьер Савиола (Аргентина)
- 33 – Ривалдо (Бразилия)
- 32 – Йохан Кройф (Нидерланды)
- 31 – Кини (Испания)
- 30 – Патрик Клюйверт (Нидерланды)
- 30 – Неймар (Бразилия)
- 28 – Маркус Рэшфорд (Англия)
- 26 – Эулохио Мартинес (Парагвай)
- 24 – Гарри Линекер (Англия)
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Тренер будет зарабатывать гораздо меньше Реброва
Каталонцы проявляют интерес к Элиасу