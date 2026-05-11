  4. Определился чемпион Испании. Сколько теперь титулов у Барселоны и Реала?
11 мая 2026, 00:02 | Обновлено 11 мая 2026, 00:06
Определился чемпион Испании. Сколько теперь титулов у Барселоны и Реала?

Каталонцы завоевали свой 29-й титул

В воскресенье, 10 мая, состоялся Эль Класико в рамках 35-го тура испанской Ла Лиги, в котором «Барселона» на своем поле принимала «Реал» Мадрид.

Матч на стадионе Камп Ноу в Барселоне завершился победой каталонцев со счетом 2:0.

Каталонцы после этого матча набрали 91 очко в текущем сезоне и стали чемпионами Испании! Разница между «Реалом», идущим вторым, теперь составляет 14 очков.

Каталонский клуб выиграл свой 29-й титул чемпиона Испании. Лидирует по этому показателю «Реал», у которого 36 трофеев. У мадридского «Атлетико» 11 титулов.

«Барселона» выиграла в XXI веке свой 13-й титул чемпиона Ла Лиги, у «Реала» – 9 золотых медалей.

