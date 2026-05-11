Определился чемпион Испании. Сколько теперь титулов у Барселоны и Реала?
Каталонцы завоевали свой 29-й титул
В воскресенье, 10 мая, состоялся Эль Класико в рамках 35-го тура испанской Ла Лиги, в котором «Барселона» на своем поле принимала «Реал» Мадрид.
Матч на стадионе Камп Ноу в Барселоне завершился победой каталонцев со счетом 2:0.
Каталонцы после этого матча набрали 91 очко в текущем сезоне и стали чемпионами Испании! Разница между «Реалом», идущим вторым, теперь составляет 14 очков.
Каталонский клуб выиграл свой 29-й титул чемпиона Испании. Лидирует по этому показателю «Реал», у которого 36 трофеев. У мадридского «Атлетико» 11 титулов.
«Барселона» выиграла в XXI веке свой 13-й титул чемпиона Ла Лиги, у «Реала» – 9 золотых медалей.
CHAMPIONS 🏆— FC Barcelona (@FCBarcelona) May 10, 2026
It's not just a league title.
It's history. 💙❤️ pic.twitter.com/eJG1BUAsWW
A way to be, a way to win. pic.twitter.com/ZIHknlsKiW— FC Barcelona (@FCBarcelona) May 10, 2026
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Горняки в 16-й раз завоевали победу в Украинской Премьер-лиге
Бывший игрок киевлян – об англичанах и шотландцах