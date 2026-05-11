Его не остановить. Синнер повесил баранку в 1/16 финала Мастерса в Риме

Лидер мирового рейтинга АТР Янник Синнер из Италии спокойно вышел в четвертьфинал грунтового турнира АТР 1000 в Риме, Италия.

В четвертом раунде итальянец в двух сетах разгромил представителя Австралии Алексея Попырина (АТР 60) за 1 час и 7 минут.

ATP 1000 Рим. Грунт, 1/16 финала

Янник Синнер (Италия) [1] – Алексей Попырин (Австралия) – 6:2, 6:0